Blokker trekt weg uit België. De bestaande winkels worden verkocht aan een Nederlandse ondernemer, die de keten herdoopt tot 'Mega World'. Voorlopig volgen geen sluitingen of ontslagen.

De Nederlandse winkelketen Blokker verlaat België en Luxemburg. De 123 winkels in ons land worden verkocht aan de Nederlandse ondernemer Dik Bron van Dutch Retail Group. Die herdoopt de keten tot 'Mega World'. Dat is een budgetketen als Action.

De beslissing werd bekendgemaakt na een bijzondere ondernemingsraad. Volgens het persbericht dat overnemer Dutch Retail Group nadien de wereld instuurde, gaat Blokker 'partijenhandel' doen volgens een discountformule. Er zouden evenwel ook merkproducten verkocht worden.

'Alle winkels blijven open en ik heb er vertrouwen in dat de nieuwe formule zich kan ontwikkelen tot een gezond en winstgevend bedrijf', aldus Bron.

Vanaf mei zal de naam Blokker uit het straatbeeld verdwijnen in België. Voorlopig zouden er ook geen ontslagen vallen. Alle 670 werknemers van Blokker België worden overgenomen en behouden hun loon- en arbeidsvoorwaarden, werd aan de vakbonden meegedeeld. Volgens ACLVB-secretaris Eric Vuchelen is er de garantie gegeven dat daar in de komende twaalf maanden niets aan verandert.

Jarenlang verlies

'In de laatste vijf jaren hebben de omzet en resultaten van de Blokker-winkels in België en Luxemburg door de moeilijke marktomstandigheden in beide landen sterk onder druk gestaan', zegt huidig eigenaar Michiel Witteveen. 'Ondanks vele maatregelen zijn we er niet in geslaagd om deze ontwikkelingen te keren. Ongewijzigd verder gaan was door de opgelopen verliezen niet mogelijk.'

De omzet van Blokker België daalt jaar na jaar. Volgens de vakbonden draaien amper twee tot acht winkels winst. De winkelketen nam in het verleden al maatregelen. Zo verloren in 2017 al 230 Belgen hun job toen 63 winkels de deuren sloten.

