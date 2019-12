De Nederlandse winkelketen Blokker gaat de vestigingen in België volgende maand evalueren. Een vertrek uit België is naar verluidt niet aan de orde.

Blokker heeft het al jaren moeilijk door de concurrentie van webwinkels en de opkomst van budgetketens als Action. In 2018 werd een verlies geleden van een paar honderd miljoen euro, zegt topman Michiel Witteveen in een interview met de krant De Telegraaf. Witteveen nam Blokker in april van dit jaar over.

Volgens de topman gaan de zaken de jongste maanden 'significant' beter dan voorzien. Niet zozeer in omzet maar wel in winstmarge, klinkt het. 'We doen minder promotie en verkopen meer producten van het eigen label, waar een hogere marge op zit', verduidelijkt hij.

In Nederland zullen er geen winkels moeten verdwijnen, zegt Witteveen in het kranteninterview. Hij verwacht dat Blokker tegen eind 2021 opnieuw winstgevend zal zijn.

'België is een probleem'

Over België zegt de CEO dat de zaken begin volgend jaar zullen worden geëvalueerd. Wat dat precies betekent voor de 128 winkels en 670 medewerkers van Blokker Belux blijft onduidelijk. Witteveen beschouwt België wel als 'een probleem', blijkt uit het interview met de Nederlandse krant. 'België is een probleem. In januari gaan we dat evalueren', luidt het.

De Belgische topman Geert Kampschöer wil vrijdag weinig commentaar kwijt. Al lijkt een vertrek uit ons land niet op de planning te staan. 'Het is altijd de insteek geweest om in België te blijven. We werken intussen heel hard aan het herstel', luidt het kort.

Maar mogelijk wordt er wel geschrapt in het aantal winkels. Twee jaar geleden snoeide Blokker al fors in België, met de sluiting van 69 winkels en meer dan 300 jobs die verloren gingen.

Rode cijfers

In vakbondskringen is op dit moment niemand op de hoogte van eventuele sluitingsplannen. Volgens vakbondsman Eric Vuchelen van de liberale bond blijven de financiële resultaten voor België in het rood, maar heerst er toch 'een vorm van optimisme' bij de Belgische directie. 'Er is een probleem met de omzet, maar de directie is er actief mee bezig. Winkels werden al kleiner en het productaanbod is beter aangepast aan de Belgische markt'.

Volgende maand gaat Kampschöer zijn commercieel plan uitleggen. 'Nieuwe sluitingen zijn nog niet ter sprake gekomen', klinkt het. 'Over sommige Blokker-winkels, zoals die in Leuven, is men zelfs zeer tevreden', voegt hij toe.

De bonden willen het sociaal plan dat bij de vorige herstructurering werd onderhandeld evenwel graag verlengd zien.