Digitale kunst verkopen via non-fungible tokens (NFT) of digitale certificaten trekt veel mensen aan die snel geld willen verdienen, maar NFT's kunnen een zeer bruikbare technologie zijn, zegt blockchainexpert Dimitri De Jonghe en medeoprichter van Keyko.

DIMITRI DE JONGHE. "Voor onze kunstmarktplaats moesten wij een volledig eigen platform bouwen. Dat was op basis van bitcoins en de blockchaintechnologie, een gedecentraliseerde databank die bitcoins of andere digitale munten mogelijk maakt. NFT's zijn op verschillende platformen uit te wisselen, maar in essentie is het een stukje code dat informatie versleutelt. Die unieke stukjes code worden meestal gegenereerd of 'gemunt' op Ethereum. Dat is bekend als cryptomunt, maar het is ook een van de meest populaire platformen om slimme contracten in een blockchain op te slaan. Je moet het zien als een set van legoblokjes die van alles mogelijk maken. In het geval van de cryptokunst, kan de veiling worden geautomatiseerd en kan ook de historiek van het werk met de NFT's worden meegegeven."DE JONGHE. "De grotere markt voor digitale kunst is leuk, maar ik zie het toch een beetje met lede ogen aan. Veel mensen verzamelen die NFT's omdat ze snel winst willen maken, en niet omdat ze de kunst of de NFT's echt appreciëren. Het is een bubbel, zeker omdat deze generatie van NFT's nog veel hiaten heeft en veel juridische onzekerheid kan creëren."DE JONGHE. "Ja, NFT's zullen nog tot rechtszaken leiden. Daarom geloof ik niet dat cryptokunst volledig geautomatiseerd kan worden verkocht. Soms hoopt men dat de blockchain alle tussenpersonen kan elimineren en zo goedkopere transacties mogelijk kan maken, maar ik zie dat voor cryptokunst niet gebeuren. Je zal nog altijd partijen nodig hebben die valideren dat een werk effectief van een bepaalde kunstenaar is. Kunstenaars houden daarom beter bijvoorbeeld een afbeelding in hoge resolutie achter de hand of publiceren op sociale media het best ook over hun kunst zodat ze kunnen bewijzen dat het werk van hen is. In principe is het ook mogelijk om de originelen in hoge resolutie via NFT's veilig te transfereren naar een nieuwe eigenaar. Er is wel nog altijd een risico op diefstal. Of je nu de originele of een nieuwe eigenaar bent, de toegangscode tot je NFT moet je veilig opslaan. Dat is hetzelfde principe als een portefeuille voor bitcoins en andere cryptomunten."DE JONGHE. "Alles dat moeilijk opdeelbaar of non-fungible is, kan via een NFT worden verhandeld. Je kan op die manier een exclusieve digitale versie maken van lidmaatschappen en digitale accessoires in games tot unieke sneakers en huizen. We hebben onlangs in Zwitserland geholpen om een huis op die manier te verkopen. De eigendomsakte werd via een NFT getransfereerd. Ik denk dat het ook een rol zal spelen in de strijd tegen de klimaatverandering omdat je gemakkelijker CO2-certificaten met elkaar zou kunnen uitwisselen."