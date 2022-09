Credix kondigt een kapitaalronde van 11,32 miljoen euro aan, opgehaald bij een waaier aan spelers in de financiële sector. De Amerikaanse fondsen Motive Partners Early Stage fund en ParaFi Capital zijn de hoofdinvesteerders.

"Met dat geld zullen we inzetten op sales en marketing, en de derde versie van ons platform uitbouwen", stelt oprichter Thomas Bohner. "Onze product- en engineeringteams zitten grotendeels in Antwerpen. Belgische ontwikkelaars zijn van ontzettend hoge kwaliteit, en betaalbaar in vergelijking met werknemers uit de Verenigde Staten."

Thomas Bohner is al een klein decennium actief in de blockchainwereld. Jarenlang ontwikkelde hij clearingsystemen voor traditionele financiële spelers en hielp hij grote beurshuizen hun structuren te herdenken. "In de zomer van 2020 zag ik plots ontzettend veel knappe gedecentraliseerde financieringsproducten opduiken, maar ook systemen die niet helemaal koosjer leken", zegt Bohner. De ondernemer wilde zijn kennis van de institutionele financiële spelers koppelen aan de voordelen van gedecentraliseerd werken.

Bohner schreef zijn visie neer in een whitepaper, dat al snel de interesse wekte van zijn ex-collega's Maxim Piessen en Chaim Finizola. Samen ontwikkelden ze begin dit jaar Credix, een decentraal platform dat beleggers verbindt met kredietbedrijven in opkomende landen, waar toegang tot bankleningen nog altijd heel duur en complex is. In Brazilië was er van bij het begin veel interesse. "Het Braziliaanse A55 wilde in maart geld ophalen, en kwam via onze investeerders met ons in contact. Zo hadden we van bij de lancering van Credix al een mooie klant", zegt Bohner.

"Met dat geld zullen we inzetten op sales en marketing, en de derde versie van ons platform uitbouwen", stelt oprichter Thomas Bohner. "Onze product- en engineeringteams zitten grotendeels in Antwerpen. Belgische ontwikkelaars zijn van ontzettend hoge kwaliteit, en betaalbaar in vergelijking met werknemers uit de Verenigde Staten."Thomas Bohner is al een klein decennium actief in de blockchainwereld. Jarenlang ontwikkelde hij clearingsystemen voor traditionele financiële spelers en hielp hij grote beurshuizen hun structuren te herdenken. "In de zomer van 2020 zag ik plots ontzettend veel knappe gedecentraliseerde financieringsproducten opduiken, maar ook systemen die niet helemaal koosjer leken", zegt Bohner. De ondernemer wilde zijn kennis van de institutionele financiële spelers koppelen aan de voordelen van gedecentraliseerd werken.Bohner schreef zijn visie neer in een whitepaper, dat al snel de interesse wekte van zijn ex-collega's Maxim Piessen en Chaim Finizola. Samen ontwikkelden ze begin dit jaar Credix, een decentraal platform dat beleggers verbindt met kredietbedrijven in opkomende landen, waar toegang tot bankleningen nog altijd heel duur en complex is. In Brazilië was er van bij het begin veel interesse. "Het Braziliaanse A55 wilde in maart geld ophalen, en kwam via onze investeerders met ons in contact. Zo hadden we van bij de lancering van Credix al een mooie klant", zegt Bohner.