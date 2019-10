Porsche zorgde vorig jaar voor een duizelingwekkende 30 procent van de winst van Volkswagen Group. De druk neemt toe om van het automerk weer een zelfstandige onderneming te maken.

Porsche heeft zijn imago opgebouwd rond ruig ronkende motoren. Dat het nu een elektrische wagen op de markt brengt, maakt sommige liefhebbers ongerust. Het is een van de redenen waarom de Taycan niet in een gloednieuw smetteloos hightechgebouw wordt gemaakt, maar gewoon in het hoofdkwartier in Stuttgart, waar ook de 911 wordt geproduceerd, het model dat Porsche beroemd heeft gemaakt. De topman van Porsche, Oliver Blume, legt uit dat het merk de klanten er zo van wil verzekeren dat de Taycan hetzelfde sportieve imago uitstraalt als de 911.

