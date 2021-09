Het aandelenplatform Forge Global gaat naar de beurs van New York via een fusie met Motive Partners Corp. Dat is het blancochequebedrijf dat is gelanceerd door Motive Partners van de Vlaming Rob Heyvaert. Door de fusie wordt Forge gewaardeerd op 2 miljard dollar.

Forge is al achttien jaar een onlineplatform voor de aan- en verkoop van private aandelen. Het is de schakel tussen investeerders en bedrijven die kapitaal zoeken buiten de beurs. Dat doen ze eventueel in afwachting van een latere beursgang. Het platform geeft investeerders de kans om in een vroeg stadium al op zoek te gaan naar beloftevolle ondernemingen. Forge bemiddelt over aandelen in 400 bedrijven met een totale waarde van 10 miljard dollar. Het heeft 400.000 gebruikers in 70 landen.Rob Heyvaert, de uitvoerend voorzitter van de private-equitygroep Motive Partners, startte in 1988 met Cimad Consultants, een IT-adviesbedrijf dat hij in 1998 verkocht aan IBM. Daarna richtte hij zich met Capco op technologisch advies voor financiële groepen. In 2006 stapte het Amerikaanse Symphony Technology Group in Capco, dat in 2010 werd verkocht aan de IT-softwaregroep FIS.In 2017 richtte Heyvaert met enkele medewerkers van FIS de private-equitygroep Motive Partners op. Die beheert twee fondsen. Het eerste heeft een portfolio van 485 miljoen dollar. Een tweede mikt op 1,5 miljard dollar. De groep investeert alleen of met een consortium in tien bedrijven, zoals het softwareplatform InvestCloud en de financiëledatabeheerder Dun & Bradstreet, dat intussen is verkocht. In juli nam de investeerder Apollo Global Management een participatie van 24,9 procent in Motive Partners, dat nu is gewaardeerd op 1 miljard dollar.Motive Partners was de promotor van een special purpose acquisition company of SPAC, een lege beursschelp die 484 miljoen dollar kapitaal heeft opgehaald. De SPAC is genoteerd op de New York Stock Exchange en wordt nu met de fusie met Forge een volwaardig beursgenoteerd bedrijf. De investeerders betaalden 532 miljoen voor Forge. Het Singaporese overheidsfonds Temasek, de fondsen van Motive Partners en enkele andere externe investeerders geven extra financiële ondersteuning bij de transactie. Ze moet worden afgerond in het eerste kwartaal van volgend jaar.