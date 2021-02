De iconische Birkenstock-sandalen hebben nieuwe eigenaars: de Amerikaans-Franse investeringsfirma L. Catterton en de familieholding Financière Agache van de familie Arnault. 'Over de details van de overeenkomst is stilzwijgen overeengekomen', aldus het Duitse bedrijf vrijdag.

De deal moet nog goedgekeurd worden door de markttoezichthouders. Volgens Birkenstock is het partnerschap 'de volgende logische stap om ook in toekomstmarkten zoals zoals China en India verder sterk te groeien'.

'Voor de volgende 250 jaar hebben we partners nodig met dezelfde strategische en langetermijnvisie zoals de familie Birkenstock', aldus erfgenamen Christian en Alex Birkenstock in de mededeling. 'In L. Catterton en Financière Agache hebben we deze partners gevonden.'

'We gaan Birkenstock helpen zijn groot groeipotentieel te realiseren', verklaarde de Franse zakenman Bernard Arnault op zijn beurt.

Het merk Birkenstock bestaat al bijna 250 jaar, maar is vooral bekend om zijn sandalen. Die bestaan al sinds de jaren zestig, en kennen een groeiende populariteit. Volgens verschillende media is de transactie 4 miljard euro waard.

