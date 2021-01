De start-upbegeleider Birdhouse broedde met steun van de Vlaamse overheid een nieuw leerplatform uit. Met videolessen wil het meer ondernemers bereiken.

De Belgische accelerator Birdhouse, die elk jaar een dertigtal jonge techbedrijven begeleidt, lanceert een onlineleerplatform, Birdhouse Masterclass. Ondernemers krijgen er videolessen van kleppers als Pieterjan Bouten, medeoprichter van Showpad, of van Renaat Berckmoes, partner-medeoprichter van het investeringsfonds Fortino Capital. Andere bekende lesgevers zijn Hendrik Winkelmans (Freshmen, ex-Fiets!) en Davy Kestens (ex-SparkCentral, Cake).Het leerplatform richt zich tot ondernemers met een start-up. De afgelopen jaren bleek meer dan eens dat zij begeleiding broodnodig hebben om snel stappen vooruit te zetten. "Het gaat niet over hoe je een bedrijf opricht, maar wel bijvoorbeeld over hoe je een goed financieel plan maakt", zegt Jan-Willem Callebaut, oprichter en CEO van Birdhouse. "Het is niet omdat je 200.000 euro kapitaal hebt opgehaald, dat je het hele reilen en zeilen kent van een start-upfinanciering. Een onderhandeling met een grote financiële speler is heel anders."Birdhouse kreeg de afgelopen jaren 3800 inschrijvingen van start-ups die het begeleidingsprogramma willen volgen, maar slechts 103 bedrijven werden toegelaten tot het intensieve begeleidingstraject. "Dankzij vele inschrijvingen kunnen we wel de noden van de ondernemers in kaart brengen", zegt Callebaut. "De grootste drie zijn financiële kennis en fondsenwerving, de eerste marketingstappen zetten, en het aantrekken van talentvolle medewerkers. Rond elk van die noden bouwen we een module. Zo kunnen we een meer ondernemers toegang geven tot onze expertise dan enkel de bedrijven die ons programma volgen."De eerste module gaat over de financiering. In zestien lessen in het Nederlands behandelen verschillende lesgevers een afgebakend onderwerp waar ze sterk in zijn. Pieterjan Bouten van Showpad legt uit hoe je onderhandelt met durfkapitaalinvesteerders, en Davy Kestens verklapt de geheimen van een goede presentatie voor investeerders. "Het gaat om vier uur videocontent plus geschreven materiaal. Je krijgt ook toegang tot een gesloten community, waar je meer persoonlijke toegang krijgt tot de sprekers, bijvoorbeeld met webinars", zegt Callebaut.Met het onlineleerplatform ontwikkelt Birdhouse eigenlijk een uitgeversmodel, dat tot een nieuwe inkomstenpoot kan uitgroeien. De sprekers krijgen een vaste vergoeding en royalty's. "We willen een zo compleet mogelijke digitale opleiding aanbieden en hopen het eerste jaar meer dan 200 masterclasses te verkopen", zegt Jan-Willem Callebaut. Birdhouse besteedde de productie van de video's uit aan het techbedrijf StoryMe en schakelde atlasnine in om het leerplatform bekend te maken.De kostprijs voor een masterclassmodule bedraagt volgens Callebaut ongeveer 2000 euro, maar ondernemers krijgen toegang voor 395 euro. Dat komt omdat Birdhouse, dat voor zijn leerplatform samenwerkte met vaste partner Belfius, voor dit project 650.000 euro subsidies kreeg van Vlaio, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Vlaio schrijft om de vier jaar een aanbesteding uit voor dienstverleners die ambitieuze ondernemers begeleiden. Vorig jaar werden elf nieuwe dienstverleners - waaronder Birdhouse - gekozen.