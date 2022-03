De biowinkelketens Ekoplaza en Färm gaan fusioneren. Dat hebben ze dinsdag bekendgemaakt. De ketens worden wel elk onder hun eigen naam voortgezet.

Färm is een coöperatieve bioketen met acht eigen vestigingen en negen vestigingen die via franchise worden uitgebaat. De winkels liggen vooral in Wallonië en Brussel. Ekoplaza is van oorsprong Nederlands, waar het tientallen winkels uitbaat. Het nam in Vlaanderen Origin'O over en bouwt die winkels om tot Ekoplaza-vestigingen. Er zijn momenteel veertien vestigingen van de twee merken in Vlaanderen en Brussel.

Het gaat om een fusie, maar hoe de verhoudingen tussen de aandeelhouders zijn, willen de partners niet bekendmaken. 'Het is een fusie tussen gelijkgestemden die elkaar vonden rond gelijke waarden', zegt Luc Dossche, directeur van Biofresh, de groothandel achter Ekoplaza. 'We willen de biosector in België zo sterk mogelijk maken.'

De aparte merken Färm en Ekoplaza blijven behouden. 'Beide merken hebben hun kracht, dat gaan we zeker zo houden', aldus Dossche. Dossche zal de leiding over de fusiegroep nemen, in co-leiderschap met Färm-medeoprichter Alexis Descampe.

Färm is een coöperatieve bioketen met acht eigen vestigingen en negen vestigingen die via franchise worden uitgebaat. De winkels liggen vooral in Wallonië en Brussel. Ekoplaza is van oorsprong Nederlands, waar het tientallen winkels uitbaat. Het nam in Vlaanderen Origin'O over en bouwt die winkels om tot Ekoplaza-vestigingen. Er zijn momenteel veertien vestigingen van de twee merken in Vlaanderen en Brussel. Het gaat om een fusie, maar hoe de verhoudingen tussen de aandeelhouders zijn, willen de partners niet bekendmaken. 'Het is een fusie tussen gelijkgestemden die elkaar vonden rond gelijke waarden', zegt Luc Dossche, directeur van Biofresh, de groothandel achter Ekoplaza. 'We willen de biosector in België zo sterk mogelijk maken.' De aparte merken Färm en Ekoplaza blijven behouden. 'Beide merken hebben hun kracht, dat gaan we zeker zo houden', aldus Dossche. Dossche zal de leiding over de fusiegroep nemen, in co-leiderschap met Färm-medeoprichter Alexis Descampe.