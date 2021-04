Unizo riep Probibel uit tot de Antwerpse Starter van 2020. Die biotechstart-up ontwikkelde met Yokuu een schoonmaakproduct met 15 miljard goede bacteriën.

Wat is Yokuu?

"Yokuu is een parel die je in water oplost en daarna in een herbruikbare sprayfles als poetsmiddel gebruikt", zegt Joris Jansen, bio-ingenieur en de oprichter van Probibel. "Klassieke producten verontreinigen binnenruimtes, maar met Yokuu bouw je positieve binnenhuisflora op, waardoor goede bacteriën de ruimte na het schoonmaken blijven zuiveren en beschermen."

Zijn die bacteriën belangrijk?

"In zijn streven naar een steriele leefomgeving wil de mens al ruim vijftig jaar alle bacteriën in huis doden. Ze worden als vies beschouwd", zegt Jansen. "Ten onrechte. Goede bacteriën dragen bij tot onze immuniteit. Het wordt tijd dat we ze als medestanders beschouwen. Yokuu wil dat belangrijke evenwicht herstellen."

Hoe verliep de ontwikkeling?

"Ik startte mijn zoektocht in rijke bosbodems, waar bacteriën organisch afval omzetten in humus. Na intensief onderzoek selecteerde ik uit de miljarden kanshebbers vijf kampioenen die ik via fermentatie verder liet kweken in het labo. Het eindresultaat is een leger goede bacteriën die met een paar bruiselementen worden samengeperst tot een parel."

Hoe gebeurt de financiering?

"Ik startte begin vorig jaar met 10.000 euro eigen kapitaal. Mijn vader investeerde mee via de taxshelter voor startende ondernemingen, en van de stad Antwerpen ontvingen we 80.000 euro subsidies voor nieuwe ontwikkelingen. In april lanceren we een crowdlendingcampagne via WinWinner, om minstens 100.000 euro op te halen."

Krijgt Probibel nog andere steun?

"Nog voor we onze vennootschap hadden opgegricht, werden we geselecteerd voor het Start it @KBC-incubatorprogramma. Kort daarna werd ons idee opgepikt door The Circular Kickstart, een acceleratortraject dat focust op duurzaam en circulair ondernemen. We kunnen ook terugvallen op de kennis van een adviesraad met allerlei mentoren."

Wat brengt de toekomst?

"Behalve op de consumenten willen we ons op bedrijven richten. Onze bacteriën kunnen ook worden gebruikt voor industriële toepassingen. Intussen werken we aan de ontwikkeling van nieuwe producten, waaronder een ontkalker en een ontvetter. Onze doelstelling is in 2021 een omzet van 220.000 euro te halen."

Trends selecteert grensverleggende thema's en verhalen. Probibel verdient het label omdat het verontreinigende poetsmiddelen wil vervangen door goede bacteriën.

