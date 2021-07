Het aandeel van het Gentse agrotechnologiebedrijf Biotalys is vrijdag bij zijn beursdebuut bij aanvang fors hoger gekoerst, maar viel daarna terug.

Biotalys werd in 2013 opgericht als spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Het ontwikkelt bio­logische gewasbeschermings­middelen om onder meer aardbeien, druiven, aubergines, aardappelen en kolen te beschermen tegen insecten, schimmels en bacteriën.

De aandelen werden vrijdag naar de Brusselse beurs gebracht tegen 7,50 euro per aandeel. Dat was aan de onderkant van de prijsvork van 7,50 tot 8,50 euro die het bedrijf naar voren had geschoven. De beursgang kon daardoor maximaal 54,62 miljoen euro opleveren.

Het aandeel opende vrijdag aan 7,8 euro en klom naar bijna 8 euro, maar moest daarna wat winst inleveren. Rond de middag noteerde Biotalys nog aan 7,7 euro. Uiteindelijk sloot Biotalys zijn beursdebuut 6,67 procent onder zijn introductieprijs van 7,50 euro af op 7,00 euro.

Lees ook: Gents agrobiotechbedrijf Biotalys trapt beursgang af

Biotalys werd in 2013 opgericht als spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Het ontwikkelt bio­logische gewasbeschermings­middelen om onder meer aardbeien, druiven, aubergines, aardappelen en kolen te beschermen tegen insecten, schimmels en bacteriën. De aandelen werden vrijdag naar de Brusselse beurs gebracht tegen 7,50 euro per aandeel. Dat was aan de onderkant van de prijsvork van 7,50 tot 8,50 euro die het bedrijf naar voren had geschoven. De beursgang kon daardoor maximaal 54,62 miljoen euro opleveren. Het aandeel opende vrijdag aan 7,8 euro en klom naar bijna 8 euro, maar moest daarna wat winst inleveren. Rond de middag noteerde Biotalys nog aan 7,7 euro. Uiteindelijk sloot Biotalys zijn beursdebuut 6,67 procent onder zijn introductieprijs van 7,50 euro af op 7,00 euro.