Volgens het analyse- en adviesbedrijf Juniper Research zal het aantal laadbeurten van elektrische voertuigen tegen 2026 wereldwijd oplopen tot boven 1,5 miljard.

Dat is 7,5 keer zoveel als de 200 miljoen die 2021 zullen plaatsvinden. Die groei van meer dan 665 procent in de volgende vijf jaar wordt vooral aangevuurd door overheidsmaatregelen voor elektrische voertuigen en de grotere beschikbaarheid van oplaadmogelijkheden.

Thuis opladen zal licht aan belang inboeten: van 80 procent van de oplaadbeurten nu naar iets meer dan 70 procent in 2026. Toch vertaalt zich dat niet rechtstreeks in de omzet van de verkopers van oplaadinfrastructuur.

Publieke oplaadinfrastructuur zal over vijf jaar goed zijn voor 56 procent van hun hardwareomzet, onder meer omdat die publieke laadpunten meer zullen worden uitgerust met snelladers. Dat laatste segment wordt volgens de onderzoekers dan ook het volgende strijdtoneel in de sector van de laadinfrastructuur.

Laadpalenverkopers die hun marktaandeel willen behouden, kunnen het best samenwerkingen opzetten met sleutelbestemmingen, zoals warenhuizen en parkeergarages, dixit Juniper.

