Vincent Germyns, de Belgische topman van de Nederlandse onlinebelegger BinckBank, heeft zich bij het personeel geëxcuseerd voor racistische en seksistische opmerkingen die hij tijdens een uitje met het management maakte.

De excuses komen er nadat de Nederlandse krant NRC Handelsblad berichtte over een uitstap van het management naar Durbuy in 2016. Daar zou Germyns een parallel hebben getrokken tussen de zwarte Skoda van een van zijn managers en zwarte vrouwen. 'Het rijdt lekker, maar je wilt er niet mee gezien worden.'

Germyns bood de excuses aan via de interne website van het bedrijf. Hij stelt dat het nooit zijn bedoeling is geweest om collega's te kwetsen, dat hij niet wil discrimineren en juist trots is op de diversiteit binnen de muren van het hoofdkantoor van de onderneming. Volgens Germyns zijn de situatie en zijn uitlatingen niet 'accuraat' weergegeven. Maar hij schrijft ook: 'Ik heb spijt van de ongevoelige en onacceptabele opmerking die ik heb gemaakt'.

Het Financieele Dagblad, een andere Nederlandse krant, schrijft dat de raad van bestuur al sinds mei op de hoogte is van het Skoda-incident in Durbuy. Excuses werden toen niet nodig geacht, tot de Nederlandse media erover berichtten.

Binnen de bank, die vorig jaar in handen kwam van Saxo Bank, zou er sprake zijn van een angstcultuur onder de leiding van Germyns.

