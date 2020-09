De oprichter van Microsoft investeert voor de vierde keer in het Waalse Univercells, een biotechbedrijf dat een miniatuur­fabriek ontwikkelde die toelaat op grote schaal vaccins te produceren tegen beperkte kosten. Hij legde vier jaar geleden voor het eerst geld op tafel. Dat schrijft De Tijd woensdag.

Gates' investering past in een kapitaalronde van 50 miljoen euro, waar ook de federale en de Waalse investeringsmaatschappijen FPIM en SRIW aan deelnemen. Behalve die grote investeerders leggen ook enkele tientallen particulieren en ondernemers geld op tafel.

De lijst oogt, zelfs volgens specialisten, indrukwekkend. Onder hen onder anderen Christian Dumolin (Trustcapital), Guido Vanherpe (CEO van de bakkerijgroep La Lorraine), Marc Speeckaert (Sofina - ex-financieel directeur van Glaverbel en Bel­gacom), Olivier van der Rest (Aliaxis), La Libre-uitgever François Le Hodey en de familie van AB InBev-telg Rodolphe de Spoelberch.

Univercells wil geen commentaar geven op de kapitaalronde, de op een na grootste van een Belgisch biotech- of medtechbedrijf dit jaar. Dat heeft er allicht mee te maken dat die nog niet volledig is afgesloten en dat wellicht nog andere investeerders aan boord komen.

Gates' investering past in een kapitaalronde van 50 miljoen euro, waar ook de federale en de Waalse investeringsmaatschappijen FPIM en SRIW aan deelnemen. Behalve die grote investeerders leggen ook enkele tientallen particulieren en ondernemers geld op tafel. De lijst oogt, zelfs volgens specialisten, indrukwekkend. Onder hen onder anderen Christian Dumolin (Trustcapital), Guido Vanherpe (CEO van de bakkerijgroep La Lorraine), Marc Speeckaert (Sofina - ex-financieel directeur van Glaverbel en Bel­gacom), Olivier van der Rest (Aliaxis), La Libre-uitgever François Le Hodey en de familie van AB InBev-telg Rodolphe de Spoelberch. Univercells wil geen commentaar geven op de kapitaalronde, de op een na grootste van een Belgisch biotech- of medtechbedrijf dit jaar. Dat heeft er allicht mee te maken dat die nog niet volledig is afgesloten en dat wellicht nog andere investeerders aan boord komen.