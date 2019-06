Vandaag is het een belangrijke dag voor Brussels Airlines. Om 10u45 vindt een bijzondere ondernemingsraad op de hoofdzetel plaats.

Voor de vakbonden blijft het koffiedik kijken wat de directie van Brussels Airlines maandag zal aankondigen tijdens de bijzondere ondernemingsraad die om 10.45 uur gepland is op de hoofdzetel. Het is duidelijk dat er besparingen op komst zijn binnen moedergroep Lufthansa, maar de vraag is hoe concreet die maandag al zullen zijn en hoe zwaar ze Brussels Airlines zouden treffen.

Er doen allerlei geruchten de ronde over mogelijke besparingen, maar de vakbondslui hebben zelf nog geen concrete zaken opgevangen. 'Ik vermoed dat het eerder zal gaan over de strategische koers dan over concrete maatregelen', aldus Paul Buekenhout van ACV Puls, zeker net voor de start van de vakantie-uittocht.

Eenzelfde geluid bij zijn collega's van de socialistische en de liberale vakbond, al houdt iedereen toch een slag om de arm. De bonden wezen er vorige week al op dat er eind maart een "tewerkstellingsgarantie" werd afgesproken voor het grondpersoneel.

Lufthansa stuurde een week geleden een nieuwe winstwaarschuwing de wereld in. Daarin zei de groep onder meer dat Eurowings (waar Brussels Airlines deel van uitmaakt) ook dit jaar operationeel verlieslatend zal zijn, hoewel er tot dan op break-even werd gemikt. In het eerste kwartaal - traditioneel een zwakker kwartaal in de luchtvaart - leed Eurowings een operationeel verlies van 257 miljoen euro. Het management van Eurowings heeft verdere turnaround-maatregelen genomen, klonk het bij Lufthansa nog.

Verwaxcht wordt dat die maatregelen vandaag worden voorgesteld. Omstreeks 11.00 uur vindt er bij Lufthansa in Frankfurt ook een 'capital markets day' plaats, met aandacht voor de financiën, de strategie en de activiteiten van de groep en haar onderdelen.