In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 141.565 vacatures bij Belgische ondernemingen, tegenover 115.553 in het vierde kwartaal van 2020. Het gaat om een stijging van 22,51 procent, meldt het Belgische statistiekbureau Statbel donderdag.

Het is van het eerste kwartaal van 2019 geleden dat er nog meer openstaande vacatures waren, blijkt uit de statistieken. Het aantal vacatures is gestegen in de drie gewesten, met een stijging van respectievelijk 16.250 vacatures in Vlaanderen, 7.609 in Wallonië en 2.154 in Brussel ten opzichte van het vierde kwartaal 2020.

De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - is in het eerste kwartaal gestegen van 2,91 naar 3,51 procent.

Met 65 procent van alle vacatures in België blijft Vlaanderen het gewest met het hoogste aantal vacatures in het land. Vlaanderen wordt gevolgd door Wallonië met 22 procent en Brussel met 13 procent. De vacaturegraad blijft hoger in Vlaanderen (3,83 procent) en Brussel (3,07 procent) dan in Wallonië (3,03 procent).

Er zijn 3,38 keer meer vacatures in grote en middelgrote ondernemingen dan in kleine ondernemingen. De vacaturegraad blijft echter hoger in kleine ondernemingen (6,10 procent) dan in grote en middelgrote ondernemingen (3,12 procent).

Meer dan driekwart van de vacatures bevindt zich in vijf economische sectoren: de non-profitsector, wetenschappen en administratieve diensten, industrie, handel en bouwnijverheid.

