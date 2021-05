De coronacrisis heeft een impact gehad op de investeringsstrategieën van bedrijven in België. Zowat 46 procent van de bedrijven verwacht minder te investeren, slechts 5 procent denkt meer te investeren. Dat blijkt uit cijfers die de Europese Investeringsbank (EIB).

Zowat vier op de tien bedrijven in België met investeringsplannen voor het huidige fiscale jaar zijn van plan om die investeringen te annuleren of uit te stellen door de coronacrisis. Dat percentage ligt iets boven het gemiddelde voor Europa (35 procent).

De EIB geeft aan dat er grote onzekerheid blijft over de investeringsvooruitzichten. De Belgische economie is vorig jaar zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus, en slechts de helft van de Belgische bedrijven wist aan volledige capaciteit te werken. Zowat een op de vijf bedrijven verwacht een impact op lange termijn met een permanente vermindering van het personeelsbestand.

'Hoewel recent nieuws over de coronapandemie hoopgevend is, en we weten dat een snel economisch herstel mogelijk is gezien de aard van deze crisis, blijft de onzekerheid zeer groot', zegt Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB. 'De onzekerheid over de toekomst wordt in België vaker als belangrijke investeringsbarrière aangehaald dan gemiddeld in Europa. De investeringsactiviteit toont tekenen van herstel, maar blijft nog steeds onder de niveaus van voor de crisis.'

Tekort opgeleid personeel

Net als in de meeste Europese lidstaten noemen de bedrijven in België als belangrijkste barrières voor investeringen het tekort aan goed opgeleid personeel, de onzekerheid over de toekomst en de handelsregulering. De Belgische bedrijven dringen daarom aan op meer publieke investeringen in beroepsopleidingen en hoger onderwijs.

Innovatie wint ten slotte aan momentum in België, zo blijkt. Een kleine helft (45 procent) van de bedrijven heeft nieuwe producten, processen of diensten ontwikkeld of geïntroduceerd. Een op de vijf heeft zelfs innovatie geïmplementeerd die nieuw is in het land of zelfs in de wereld.

Klimaatverandering staat eveneens op de agenda bij de Belgische bedrijven. Zowat acht op de tien hebben hier al in geïnvesteerd of zijn dat van plan in de komende drie jaar. Dat is meer dan gemiddeld in Europa.

