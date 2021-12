Bijna een op de twee Belgische werkgevers is van plan om in het eerste kwartaal van 2022 nieuwe banen te creëren. Dat blijkt uit de barometer over tewerkstellingsvooruitzichten van HR-organisatie ManpowerGroup.

Met de barometer vergelijkt ManpowerGroup de rekruteringsplannen van bedrijven voor het volgende kwartaal met het vorige kwartaal. De enquête wordt in 40 landen uitgevoerd en bereikt wereldwijd 39.000 werkgevers. In België doen 505 bedrijven mee met het onderzoek.

Uit de resultaten blijkt dat 48 procent van de Belgische werkgevers van plan is om het personeelsbestand in het volgende kwartaal uit te breiden. Hiertegenover staat 14 procent die het aantal werknemers plant te verminderen. De nettotewerkstellingsprognose bedraagt dus 34 procent, de hoogst gemeten prognose voor ons land sinds het begin van de telling in 2003.

'Ook al zorgt de vierde golf van het coronavirus voor onzekerheid op de arbeidsmarkt, toch verwachten we dat de werkgevers in het eerste kwartaal van 2022 aan een zeer hoog tempo zullen blijven aanwerven', zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux.

Opvallend is dat vooral werkgevers in Brussel (+42%) en Vlaanderen (+40%) positieve tewerkstellingsvooruitzichten verwachten. Wat betreft de sectoren, verwacht ManpowerGroup in alle tien bevraagde categorieën extra banen in de eerste drie maanden van 2022. Vooral de sector IT, technologie, telecommunicatie en communicatie en media loopt met 62 procent op kop. Dit duidt op een grote nood aan digitale profielen binnen bedrijven.

Ten slotte zijn voor het eerst sinds voor het begin van de coronacrisis de wervingsintenties van alle 40 bevraagde landen positief. Ons land scoort net iets lager dan het wereldwijde gemiddelde van 37 procent. Europese landen die het goed doen zijn Nederland en Ierland (beide +47%), gevolgd door Portugal (+37%). De zwakste prognoses van Europa worden opgetekend in Hongarije (+19%), Griekenland (+16%) en Tsjechië (+14%).

