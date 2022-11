IT-dienstenleveranciers in India maken zich zorgen over een groeiend probleem: bijklussend personeel. Ze vrezen dat die werknemers bedrijfsgeheimen delen met de concurrentie.

Indiase IT-dienstenleveranciers pakken hun werknemers almaar harder aan, in een poging bijbaantjes uit te roeien. Ze zijn bang dat het personeel bedrijfsgeheimen zou delen met concurrenten. Veel dienstenleveranciers, die werken voor wereldwijde bedrijven als Microsoft, AstraZeneca en Vanguard, hebben bij hun kwartaalrapportering hun bezorgdheid geuit over bijklussers. Dat heeft ertoe geleid dat een groeiend aantal bedrijven periodieke achtergrondcontroles van werknemers aanbiedt om mensen met een tweede baan op te sporen.

De grootste waarschuwing kwam van Wipro. Voorzitter Rishad Premji meldde vorige maand dat de IT-dienstenleverancier in één klap 300 werknemers had ontslagen, die waren betrapt op bijklussen. Premji noemde het "gewoonweg bedrog", ook al is het niet illegaal. Tata Consultancy Services noemde de praktijk eerder deze maand een "ethische kwestie". Infosys had gezegd dat het werknemers onder bepaalde voorwaarden zou toestaan een tweede baan te nemen, maar algemeen directeur Salil Parekh vertelde tijdens een bijeenkomst voor investeerders dat het bedrijf onlangs personeel had ontslagen dat bleek bij te klussen.

Intellectuele eigendom

De lage lonen en de sterke technologische expertise hebben van India een favoriet gemaakt van internationale bedrijven die IT outsourcen. Maar door die populariteit hebben de Indiase IT-bedrijven, belangrijke motoren van de economie van het land, moeite om hun werknemers aan zich te binden.

"Het houdt vrijwel iedereen in India bezig", zegt Ashok Hariharan, de CEO van het identificatieverificatiebedrijf IDfy. Productiviteitsverlies is één zorg, maar IT-bedrijven zijn volgens Hariharan het meest bezorgd over de waardevolle intellectuele eigendom die bijklussers openbaar kunnen maken.

"De IT-bedrijven zijn bang dat hun werknemers ook voor concurrerende bedrijven werken", zegt hij. "Het vergroot het risico dat je gegevens of je methodologie te grabbel gegooid worden." Hoewel weinig gevallen van diefstal van intellectuele eigendom bekend zijn, blijven bedrijven zich zorgen maken over de kwestie.

IDfy heeft software ontwikkeld om bronnen als websites met freelancebanen, berichten op sociale media, gerechtelijke documenten en andere openbare documenten uit te kammen, maar ook de socialezekerheidsinformatie van werknemers. De bedrijven maken vooral gebruik van belastinggegevens om bijklussers op te sporen, stellen de vakbonden. "Ze gaan door de belastingaangiften van de werknemers, om te zien of ze een aparte bron van inkomsten hebben", zegt Tanmay Pereira Naik, een vrijwilliger bij de All India IT-werknemersbond.

IDfy zegt dat het bij 5 tot 6 procent van de IT-werknemers van wie het de achtergrond gecheckt heeft, bewijs heeft gevonden van een bijbaan. AuthBridge, een ander bedrijf dat diensten aanbiedt voor het opsporen van bijklussers, zegt dat het om 8 tot 9 procent gaat.

Slaven van big tech

Voor veel werknemers is een bijbaantje een voor de hand liggende keuze, klinkt het uit de hoek van de werknemers. De redenen zijn de lange periodes van productie-onderbrekingen, de beschikbaarheid van tijdelijk werk en moeilijkheden om rond te komen door de stijgende kosten van het levensonderhoud.

"Tijdens corona werd ik de hoofdverdiener voor mijn gezin", zegt Dev (een alias), die op de IT-afdeling van een multinationale bank werkt en nog een andere baan heeft bij een buitenlandse start-up. "Dankzij die tweede baan kon ik voor mezelf zorgen en mijn gezin helpen met wat extra salaris." Dev zegt dat de slechte behandeling van werknemers en het gebrek aan significante loonsverhogingen het bijklussen alleen maar doen toenemen. "Big Tech denkt dat we hun slaven zijn", zei hij.

Terwijl hun leidinggevenden de praktijk proberen uit te roeien, hebben werknemers als Dev een stem gevonden in de kleine maar luidruchtige IT-bonden. Zij komen op voor de werknemers, die jarenlang vreesden dat lidmaatschap zou leiden tot ontslag.

Hoewel veel IT-bedrijven dubbel werk in hun arbeidscontracten verbieden, "is er wettelijk geen uitdrukkelijke beperking op het aantal banen dat iemand mag hebben", aldus Harpreet Saluja, de voorzitter van de Nascent Information Technology Employees Senate.

Rajeev Chandrasekhar, de Indiase minister voor Ontwikkeling van vaardigheden, Ondernemerschap, Elektronica en IT, heeft het bijklussen zelfs openlijk gesteund. "Alle monopolistische modellen zullen vervagen. De werkgevers verwachten dat de werknemers ondernemend zijn terwijl ze voor hen werken. Er komt een tijd dat er een gemeenschap van productbouwers komt, die hun tijd verdelen over meerdere projecten", zei hij vorige maand."

Toen de pandemie bedrijven in alle sectoren tot digitalisering dwong, was er veel vraag naar IT-dienstenleveranciers. Om voldoende talent te vinden, moesten ze concurreren met de bloeiende Indiase start-upsector. IT-professionals konden kiezen uit goedbetaalde banen. Volgens Saluja veroorzaakte dat een verandering in de houding van de werknemers.

Te weinig betaald

Intussen treden de IT-bedrijven hard op tegen wat ze two-timing (dubbel spel) noemen. "De aanleiding voor hun hardhandige optreden is de weerstand van de werknemers om terug te keren naar kantoor", meent Anil Ethanur, medeoprichter van het gespecialiseerde uitzendbureau Xpheno. "In een krimpende markt met minder banen werd dat als ongewoon en verdacht gezien."

"Steekproefsgewijze onderzoeken brachten gevallen van dubbele tewerkstelling aan het licht, en maakten de bedrijven bewust van het probleem van werknemers die hun arbeidsvoorwaarden schonden", voegt Ethanur eraan toe.

Maar de vakbonden benadrukten dat veel werknemers bijklussen, omdat "het geld van hun eerste baan niet volstaat", zegt Pereira Naik. Volgens Xpheno zijn de salarissen van de werknemers op het middenniveau in de afgelopen tien jaar met 40 tot 45 procent gestegen, terwijl de salarissen van junior IT-medewerkers in dezelfde periode zijn gestagneerd. De salarissen van de managers zijn in tien jaar met 70 tot 90 procent gestegen.

"Jongleren tussen twee banen doen ze alleen omdat ze minder betaald krijgen", zei Naik. "Als de werkgevers een eerlijk loon zouden betalen, dan zou de behoefte om bij te klussen niet bestaan."

