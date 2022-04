De voorzitter van de Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft vrijdag twee bewindvoerders aangesteld bij vermogensbeheerder Merit Capital. De aanstelling gebeurde op vraag van Merit Capital zelf. Dat bevestigt de woordvoerder van de ondernemingsrechtbank in Antwerpen Frank Vennekens.

'De twee bewindvoerders zullen een evaluatie maken en op 13 mei, de eerstkomende zitting, moeten zij een verslag uitbrengen', zegt Vennekens. 'Het is momenteel moeilijk werken voor Merit Capital, via deze weg komt het beheer bij iemand anders.' De bewindvoerders zijn Guy Vanhoucke en Kell Swartelé van het kantoor Vanhoucke.

Merit Capital wil via de aanstelling wat tijd te kopen alvorens hun activiteiten worden overgeheveld. Op 3 mei zou Merit Capital haar vergunning al verliezen, waarna de Nationale Bank de vereffening op zich zou nemen. Of de aanstelling van de bewindvoerders ervoor zal zorgen dat de toezichthouder de schorsing van de vergunning zal uitstellen, en Merit Capital bijgevolg zelf de vereffeningen kan regelen, is nog niet duidelijk.

Merit Capital, dat zo'n 1,2 miljard euro beheert voor ongeveer 3.500 vermogende particulieren, was eerder deze week zijn vergunning al kwijtgeraakt. De Raad van State had op dinsdag een beslissing van de Nationale Bank bevestigd.

De Nationale Bank had eind maart de vergunning van Merit Capital als beursvennootschap herroepen, met ingang van 5 april. Het bedrijf diende daarop een vordering in bij de Raad van State, om die beslissing met uiterst dringende noodzakelijkheid te schorsen. Maar daar ging de Raad van State niet op in. Ook een vordering van de aandeelhouders tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, werd door de Raad van State verworpen

