Vrijdag lanceert BeWell Innovations een update voor zijn smartphone-app Well@Home. Daarin komt een luik met een vragenlijst over covid-19. Die lijst is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het UZ Gent en moet de schifting van coronapatiënten vergemakkelijken.

BeWell Innovations is opgericht in 2010. Het ontwikkelde een digitaal platform voor de zorg. Dat biedt mogelijkheden om patiënten te monitoren en hun gegevens te verzamelen. BeWell gebruikt daarvoor een kiosk in ziekenhuizen waar patiënten enkele tests doen, maar ook een telemonitoringtoepassing en een dashboard om patiënten van nabij op te volgen.

Tot op heden was de medische zelftestkiosk het meest zichtbare onderdeel van het digitale platform van BeWell. De kiosk laat toe dat patiënten de autonoom vitale parameters en vragenlijsten opnemen, zonder de tussenkomst van een zorgprofessional. De data worden onmiddellijk in het medisch dossier opgeslagen, wat het werk van het ziekenhuispersoneel vereenvoudigt. De kiosk is een CE-goedgekeurd medisch systeem dat aan alle GDPR-standaarden beantwoordt. BeWell is actief in België, Nederland, Zweden en Ierland, telt ruim 28.000 actieve app-gebruikers en net geen 600.000 actieve kioskpatiënten.

Met videoconsultatie

BeWell profileert zich ook al enkele jaren in de sector van de elektronische gezondheid. Zo was de app van BeWell een van de dertien apps die het ministerie van Volksgezondheid heeft gevalideerd voor gebruik in Mobile Health. De kmo uit Ranst voorziet in zijn geüpdatete app in de mogelijkheid een teleconsultatie met video te doen. "Die functionaliteit wilden we al een tijdje toevoegen", zegt Alain Mampuya, de CEO van BeWell Innovations. "Met het oog op de corona-epidemie en nu het Riziv groen licht heeft gegeven voor de terugbetaling van teleconsultaties, wilden we die functionaliteit versneld activeren."

Via de vragenlijst peilt de smartphone-app Well@Home naar symptomen van het coronavirus en naar vitale parameters als de temperatuur en de bloeddruk, maar ook naar kortademigheid. Het resultaat is een score die patiënten in drie groepen opdeelt. Patiënten met een laag risico kunnen naar huis. Als ze de vragenlijsten blijven invullen, kan een arts hen eventueel voor nauwere opvolging contacteren. Een tweede groep heeft een score die wijst op een verhoogd risico. Zij krijgen het advies de huisarts of een wachtpost te contacteren met de testresultaten van de vragenlijst. Als die diensten al toegang hebben tot de BeWell-oplossing kunnen ze de resultaten meteen online zien, patiënten blijvend monitoren en een videoconsultatie opzetten via het platform. Een derde groep scoort op de vragenlijst als patiënt met hoog risico en wordt verzocht naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan.

Triage op afstand

"De voordelen van deze manier van selectie zijn groot", weet Mampuya. "Door de triage op afstand kun je een grotere groep bevragen en tegelijk de overbelasting van de spoeddiensten verkleinen. Bovendien helpt het om patiëntenopvolging kwalitatief te verhogen. Nu heeft de zorg weinig aandacht voor de groep mensen die naar huis worden gestuurd. Potentieel hebben die wel een covid-19-besmetting. Als arts wil je daarover geïnformeerd blijven. Ons platform helpt om die patiënten met milde symptomen te traceren. "

De vragenlijst is ook toegankelijk via de websitewww.covidathome.be.

