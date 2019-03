Beurskoers Deutsche Bank en Commerzbank hoger

De markten verwachten dat Deutsche Bank bij een fusie vermogensbeheerder DWS in de etalage zal zetten. Dat filiaal heeft een aparte beursnotering en noteerde maandagochtend 14 procent hoger, op het niveau van mei vorig jaar. Verzekeraar Allianz zou geïnteresseerd zijn in dit 'kroonjuweel'.

De Nederlandse bank ING was maandagvoormiddag dan weer één van de grootste verliezers bij de financiële waarden. Het aandeel, dat ook in de Bel20 zit, verloor bijna 3 procent. Zaterdag raakte bekend dat ING ook in Italië op de vingers is getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. De bank onderhandelt met de Italiaanse toezichthouder over maatregelen om de procedures te verbeteren.