Bij staatsbank Belfius is een beursgang momenteel niet meer aan de orde, zo heeft de bedrijfstop dinsdag verklaard in de Kamer.

CEO Marc Raisière en voorzitter Jos Clijsters gaven in de commissie Financiën en Begroting tekst en uitleg over de huidige situatie van Belfius, dat voor 100 procent in handen van de staat is. Daarbij kregen ze ook vragen over de veelbesproken beursgang. Daar was de voorbije jaren lange tijd sprake van, maar inmiddels zijn de plannen al een tijdje opgeborgen.

En dat blijft ook zo de komende tijd, gaf de bedrijfstop aan. 'Een beursgang ligt momenteel niet op de tafel. Het zou zonde zijn om in de huidige omgeving - en ik vermoed dat dit nog een paar jaar kan duren - aan een beursgang te denken', zei voorzitter Clijsters.

Voldoende kapitaal

Clijsters voegde wel meteen een kanttekening naar de toekomst toe. De toegang tot de kapitaalmarkt is een belangrijke doelstelling voor zo'n beursgang, waarbij hij ook verwees naar het herlanceren van de economie in coronatijden of het mobiliseren van het spaargeld van de Belg. Een bank moet voldoende kapitaal hebben om bijkomend kapitaal op te halen, heet dat. Omwille van die toegang tot de kapitaalmarkt is een beursgang een belangrijk gegeven, 'wetende dat onze aandeelhouder niet meteen de 'diepste pockets heeft' om het kapitaal in de bank te verhogen'.

Dividend

Clijsters verschafte ook duidelijkheid over het dividend. Door de coronacrisis werd het initieel geplande dividend van 261 miljoen euro voor boekjaar 2019 alsnog bijgeknipt. Zo bleef het dividend hangen op de 100 miljoen euro die vorig jaar reeds als interimdividend naar de staat gevloeid was. Bovendien lag het dividend voor boekjaar 2018 een pak hoger, op 363 miljoen euro in totaal. Ook voor 2017 was er 363 miljoen euro winstdeling.

In 2018 was er een pay-outratio (percentage van de winst dat uitgekeerd wordt, nvdr) van 60 procent, 'en dat was eigenlijk te hoog om goed te zijn', aldus de voorzitter. Voor de Europese Centrale Bank is 50 procent pay-out het maximum, op voorwaarde dat de kapitaalbuffers sterk genoeg blijven, zei Clijsters. 'Dus ga ervan uit dat we nooit meer boven de 50 procent zullen kunnen gaan, voor zover onze kapitaalratio's dat toelaten.' Het dividend 2018 was bovendien ook beïnvloed door de plannen van de beursgang, voegde hij toe.

Coronacrisis

De covid-19-crisis kwam eveneens aan bod, net als de evolutie in de sector naar minder kantoren en geldautomaten. CEO Marc Raisière ziet in de huidige gezondheidscrisis alvast één goede zaak voor de banksector. 'We hebben vastgesteld hoezeer cash niet langer essentieel is voor de doorsnee Belg.' Maar dat wil niet zeggen dat alle kantoren zullen sluiten, klonk het. Maar de banken vinden wel steeds moeilijker bedienden die de hele dag in een agentschap willen werken, zei de CEO. 'Wie wil nog in een agentschap blijven om één of twee klanten per dag te zien?', verwees hij naar de situatie in sommige kantoren. Met de overheid moet nagedacht worden over de digitalisering: 'De hele bevolking meer en meer gewoon maken met de smartphone'.

Concurrentie

Tot slot kwam ook de concurrentie van de 'GAFAM's' van deze wereld - zeg maar Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft - aan bod. Die richten zich dezer dagen ook op betalingsactiviteiten. Zelf kondigde Belfius in deze context onlangs een verbreding van de traditionele activiteiten aan, door de samenwerking met telecomoperator Proximus. Maar voor Raisière moeten de grote techspelers alvast voldoen aan dezelfde privacy-eisen als de banken. Idem voor het bankentoezicht. 'Een fintech die door de ECB minder gecontroleerd wordt dan een bank zoals Belfius, is virtueel failliet', waarmee hij naar het boekhoudschandaal rond het Duitse Wirecard verwees.

CEO Marc Raisière en voorzitter Jos Clijsters gaven in de commissie Financiën en Begroting tekst en uitleg over de huidige situatie van Belfius, dat voor 100 procent in handen van de staat is. Daarbij kregen ze ook vragen over de veelbesproken beursgang. Daar was de voorbije jaren lange tijd sprake van, maar inmiddels zijn de plannen al een tijdje opgeborgen. En dat blijft ook zo de komende tijd, gaf de bedrijfstop aan. 'Een beursgang ligt momenteel niet op de tafel. Het zou zonde zijn om in de huidige omgeving - en ik vermoed dat dit nog een paar jaar kan duren - aan een beursgang te denken', zei voorzitter Clijsters. Clijsters voegde wel meteen een kanttekening naar de toekomst toe. De toegang tot de kapitaalmarkt is een belangrijke doelstelling voor zo'n beursgang, waarbij hij ook verwees naar het herlanceren van de economie in coronatijden of het mobiliseren van het spaargeld van de Belg. Een bank moet voldoende kapitaal hebben om bijkomend kapitaal op te halen, heet dat. Omwille van die toegang tot de kapitaalmarkt is een beursgang een belangrijk gegeven, 'wetende dat onze aandeelhouder niet meteen de 'diepste pockets heeft' om het kapitaal in de bank te verhogen'.Clijsters verschafte ook duidelijkheid over het dividend. Door de coronacrisis werd het initieel geplande dividend van 261 miljoen euro voor boekjaar 2019 alsnog bijgeknipt. Zo bleef het dividend hangen op de 100 miljoen euro die vorig jaar reeds als interimdividend naar de staat gevloeid was. Bovendien lag het dividend voor boekjaar 2018 een pak hoger, op 363 miljoen euro in totaal. Ook voor 2017 was er 363 miljoen euro winstdeling. In 2018 was er een pay-outratio (percentage van de winst dat uitgekeerd wordt, nvdr) van 60 procent, 'en dat was eigenlijk te hoog om goed te zijn', aldus de voorzitter. Voor de Europese Centrale Bank is 50 procent pay-out het maximum, op voorwaarde dat de kapitaalbuffers sterk genoeg blijven, zei Clijsters. 'Dus ga ervan uit dat we nooit meer boven de 50 procent zullen kunnen gaan, voor zover onze kapitaalratio's dat toelaten.' Het dividend 2018 was bovendien ook beïnvloed door de plannen van de beursgang, voegde hij toe.De covid-19-crisis kwam eveneens aan bod, net als de evolutie in de sector naar minder kantoren en geldautomaten. CEO Marc Raisière ziet in de huidige gezondheidscrisis alvast één goede zaak voor de banksector. 'We hebben vastgesteld hoezeer cash niet langer essentieel is voor de doorsnee Belg.' Maar dat wil niet zeggen dat alle kantoren zullen sluiten, klonk het. Maar de banken vinden wel steeds moeilijker bedienden die de hele dag in een agentschap willen werken, zei de CEO. 'Wie wil nog in een agentschap blijven om één of twee klanten per dag te zien?', verwees hij naar de situatie in sommige kantoren. Met de overheid moet nagedacht worden over de digitalisering: 'De hele bevolking meer en meer gewoon maken met de smartphone'. Tot slot kwam ook de concurrentie van de 'GAFAM's' van deze wereld - zeg maar Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft - aan bod. Die richten zich dezer dagen ook op betalingsactiviteiten. Zelf kondigde Belfius in deze context onlangs een verbreding van de traditionele activiteiten aan, door de samenwerking met telecomoperator Proximus. Maar voor Raisière moeten de grote techspelers alvast voldoen aan dezelfde privacy-eisen als de banken. Idem voor het bankentoezicht. 'Een fintech die door de ECB minder gecontroleerd wordt dan een bank zoals Belfius, is virtueel failliet', waarmee hij naar het boekhoudschandaal rond het Duitse Wirecard verwees.