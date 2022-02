De aandelenbeurs in Moskou gaat deze week niet open. Alleen de handel in vreemde valuta gaat voorlopig door, heeft de Russische centrale bank bekendgemaakt. Vanwege alle onrust op de Russische financiële markten door de oorlog in Oekraïne bleef de beurs ook maandag al dicht.

Afgelopen weekend werden er nieuwe en harde sancties van het Westen ingesteld tegen Rusland. Zo worden bepaalde Russische banken afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT en worden bezittingen van de Russische centrale bank bevroren. Moskou heeft op zijn beurt de verkoop van Russische aandelen door buitenlanders verboden.

De Russische roebel is door alle onrust in een duikvlucht beland. De munt zakte maandag haast 25 procent tegenover de dollar en de euro. Om verdere waardevermindering en hogere inflatie tegen te gaan heeft de Russische centrale bank het belangrijkste rentetarief verhoogd van 9,5 procent naar 20 procent.

Op donderdag, toen de invasie van Oekraïne door Rusland begon, kelderde de RTS-index in Moskou met meer dan 38 procent. Daardoor ging meer dan 200 miljard dollar aan beurswaarde in Moskou verloren. Vrijdag toonde de RTS-index wel weer sterk herstel met een plus van ruim 26 procent.

