De grafische industrie trekt in juni 2020 massaal naar Düsseldorf voor Drupa, de vierjaarlijkse wereldbeurs voor de grafische bedrijven. De fel afgeslankte sector blijft zoeken naar schaalgrootte om te kunnen investeren in nieuwe technologie. Consolideren is het ordewoord.

Ook voor de grafische industrie is 2020 een olympisch jaar. Van 16 tot 26 juni vindt in Düsseldorf de vierjaarlijkse hoogmis Drupa plaats. De wereldbeurs met machines en software voor de grafische industrie verwacht 1800 exposanten uit 50 landen. De vorige editie lokte ruim 260.000 bezoekers uit 183 landen. Maar of 2020 ook een stevig investeringsjaar wordt voor de grafische bedrijven, is nog koffiedik kijken. "Voor de grafische wereld is Drupa een belangrijke afspraak", stelt Jos Steutelings, de directeur van VIGC, het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie. "Machines en technologieën worden er vergeleken. Er zal nog zeker verkocht en gekocht worden, maar bedrijven wachten geen vier jaar meer om te investeren. Nu is dat een continu proces. Drupa zorgt voor een positieve stimulans in de sector, maar het effect is minder uitgesproken dan vroeger."

Investeren en digitaliseren

Sectorkenners verwachten dat de inkjettechnologie een prominente rol speelt op Drupa. "Digitale druktechnologieën winnen aan belang, al is dat nog maar 3 tot 5 procent van het wereldwijde drukvolume. De klassieke druktechnieken blijven dominant. Het marktaandeel van de digitale druktechnologie stijgt wel omdat de oplages kleiner worden en er meer vraag is naar gepersonaliseerd drukwerk, zowel in commercieel drukwerk als in verpakkingen en labels", zegt Jos Steutelings. De verpakkings- en labelmarkt is een belangrijke groeipool voor de grafische industrie. Verpakkingen en etiketten zijn wereldwijd al goed voor de helft van de omzet van de sector. De andere helft bestaat uit commercieel drukwerk en mediaproducten.

De grafische bedrijven in België blijven volgens Steutelings onder druk staan. De loonkosten zijn hoog en de internationale concurrentie hard. "De grote omzetdalingen die we tussen 2007 en 2015 in de Europese grafische sector zagen, zijn min of meer gestabiliseerd, maar er is geen hoerastemming. Bepaalde subsectoren doen het wel beter dan andere. Ik zie bedrijven joint ventures aangaan, investeren, overnames doen. Dat is positief. We gaan naar minder en grotere bedrijven. Ik verwacht een verdere consolidatie in de volgende jaren. Je hebt schaalgrootte nodig om te kunnen investeren in automatisatie en digitale technieken."

Ook de volgende jaren worden moeilijk voor een aantal drukkerijen. De VIGC-topman denkt aan die bedrijven die niet snel genoeg hebben ingezet op innovatie en digitalisering. "Digitaliseren stopt nooit. Het is een vorm van optimaliseren. Je moet blijven zoeken naar manieren om efficiënter te produceren. Met minder afval, een betere kwaliteit, een hogere snelheid. Je moet al je processen constant onder de loep nemen", besluit Steutelings.