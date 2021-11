Zijn beurssucces is bekend, maar dat Adyen ook in België is uitgegroeid tot een belangrijke speler op de betalingsmarkt, is minder doorgedrongen. "We vinden steeds beter aansluiting bij de lokale kmo's en handelaars", zegt countrymanager Julien Marlier.

Wie een belegger in zwijm wil zien vallen, moet maar de naam Adyen uitspreken. Het Nederlandse bedrijf dat is gespecialiseerd in de verwerking van betalingen trok in juni 2018 naar de beurs. Op de eerste beursdag noteerde het aandeel al 100 procent boven de inschrijvingsprijs, wat de waardering op 13 miljard euro bracht. Niet slecht voor een bedrijf dat pas in 2006 is opgericht. Die cijfers zinken bovendien in het niet, als je kijkt waar Adyen nu staat. De beurskoers is gestegen van 420 euro op die eerste noteringsdag tot 2.500 euro vandaag. De marktwaarde klom tot boven 76 miljard euro. En de achterliggende resultaten zijn uitstekend: in de eerste helft van 2021 boekte Adyen bijna 50 procent meer omzet, terwijl de winst verdubbelde tot 205 miljoen euro. De Nederlandse onderneming is gespecialiseerd in online- en mobiele betalingen, en plukt onder meer de vruchten van de onafgebroken groei van de e-commerce. Ze mikte meteen heel hoog en internationaal, waardoor Adyen bedrijven zoals Airbnb, Uber, Spotify, Groupon en eBay tot zijn cliënteel mag rekenen. Hoe meer betalingstransacties op die platformen gebeuren, hoe beter voor Adyen. De internationale expansie staat dan ook hoog op de agenda. In België zijn de commerciële activiteiten van Adyen al die jaren onder de radar gebleven. Nochtans heeft de onderneming ook bij ons haar klantenportefeuille gestaag uitgebouwd, zegt Julien Marlier, countrymanager van Adyen in ons land. De groep geeft geen cijfers over afzonderlijke landen, maar het Brusselse kantoor is in één jaar verdubbeld van zes naar twaalf werknemers. Marlier staat erop het interview te doen bij een koffie in de Brusselse Koninginnegalerij. Al snel wordt duidelijk waarom: de koffie en de koekjes van het huis Dandoy zijn niet alleen heerlijk, de Brusselse familiezaak gebruikt de technologie van Adyen bovendien om zijn betalingen te verwerken. Dat geldt ook voor de winkels van Neuhaus en Marcolini, die in de onmiddellijke omgeving gelegen zijn."Adyen heeft het imago vooral klanten te hebben bij de grote bedrijven en de internationale ketens, maar we hebben in België ook een mooi lokaal cliënteel opgebouwd", zegt Marlier. "Veel van die klanten zijn gewone handelaars of horecazaken. Wij bieden hun een gepersonaliseerde betalingsterminal aan die sneller werkt dan die van de concurrentie. Onze technologie maakt alles eenvoudiger." Maison Dandoy stapte drie jaar geleden over naar Adyen. "Onze vorige betaaloplossing was een nachtmerrie", vertelt CEO Alexandre Helson. "Er waren voortdurend onverwachte kosten en de verwerking van de betalingen liep stroef. Met Adyen hebben we gekozen voor service, transparantie en een uniforme oplossing voor al onze verkoopkanalen." Zo is de software van het kassasysteem verbonden met de betaalterminal, waardoor medewerkers niet langer handmatig een bedrag hoeven in te voeren. Daardoor gaan betalingen sneller en zijn er minder fouten. Dandoy verwelkomt in Brussel veel internationale toeristen. Als zij hun kaart op de terminal leggen, schakelt die meteen over op de juiste taal. "Het lijkt een detail, maar voor ons is de klantervaring heel belangrijk", beklemtoont Marlier. "We besteden zelfs aandacht aan de esthetiek van de betaalterminal. Op het scherm kunnen je leuke afbeeldingen zetten, bijvoorbeeld in functie van Valentijn, Sinterklaas of Kerstmis." Marlier werkt al zeven jaar voor Adyen, dat nog klein was toen het de Belgische markt betrad. "Het voordeel van Adyen is dat het van een wit blad kon beginnen", legt hij uit. "Daardoor hebben we van nul een platform kunnen bouwen dat via alle mogelijke technologieën aansluiting vindt met alle betalingsschema's." Net zoals in andere landen kwam Adyen op de Belgische markt via de e-commerce: "Bedrijven als Coolblue, Vente Exclusive, Smartphoto, Uber en Spotify zijn klant bij ons. Maar we hebben snel de stap gezet naar lokale klanten en naar betalingen in fysieke verkooppunten." Onder meer Rituals, Hunkemöller, Neuhaus, Marcolini, Van de Velde, LozaLiza, ZEB en Kazidomi zijn klant. "Het gebruiksgemak staat voorop", aldus Marlier. "De betalingen moeten feilloos en snel gebeuren, zodat een klant niet merkt dat hij betaalt. Dat is ook in het belang van de handelaar. Niets is zo irritant als lange rijen aan de kassa wanneer de verwerking van de betalingen sputtert." Door technologisch te innoveren kon Adyen zijn cliënteel uitbreiden: "Vijf jaar geleden was het onmogelijk met Bancontact automatische terugbetalingen aan klanten toe te kennen. Voor bepaalde webshops was dat cruciaal, en wij hebben dat mogelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van recurrente betalingen binnen een abonnementsovereenkomst, wat we bijvoorbeeld voor Poppy Mobility doen." Adyen België is een van de 26 filialen van de Nederlandse groep. De onderneming telt in ons land twaalf medewerkers en is op zoek naar drie extra krachten. "We zetten veel mensen in om onze klanten goed te begeleiden", vertelt Marlier. "We mikken in de eerste plaats op grote bedrijven en ketens, die heel grote volumes draaien of complexe problemen hebben. Maar de komende jaren willen we vooral groeien bij de kleine handelaars en nog meer aanwezig zijn in het verkooppunt." Dat segment bewerkt Adyen via tussenpersonen en partners, zoals de leveranciers van kassasystemen Ski Data en Trivec. "Zij kunnen onze toepassingen onder hun merknaam introduceren. Zij tekenen de contracten met de handelaars of de horeca-uitbaters, en leveren kassaterminals met achterliggend de betalingsoplossingen en de technologie van Adyen." Die white label-toepassingen winnen aan belang. Zo lanceerde het Waalse softwarebedrijf Odoo enkele weken geleden Odoo Payments, een tool waarmee zijn klanten onlinebetalingen kunnen ontvangen zonder de tussenkomt van een derde partij. Odoo regelt alles en zorgt voor een overzicht van de transacties en de betalingen. Maar de achterliggende technologie is 100 procent Adyen. Het platform van Adyen brengt alle data samen, of ze nu mobiel, online of in een fysiek verkooppunt gebeuren, en welk betalingsschema of technologie ook gebruikt wordt. Daardoor kan de onderneming haar bedrijfsklanten realtime een volledige dataset van betalingstransacties geven, zodat ze een overzicht krijgen van het bestedingspatroon van hun klanten. Mede daarom koos de Belgische bioscoopgroep Kinepolis een jaar geleden voor Adyen. Marlier: "Kinepolis had vroeger in elk land een andere payments provider, wat het moeilijk maakte de data met elkaar te combineren. Adyen biedt een internationaal uniforme oplossing op een gecentraliseerd platform. Of je nu tickets of popcorn koopt in België, Frankrijk of Spanje, online, mobiel of in de bioscoop, Adyen kan de koper identificeren. Dat is interessant voor een keten als Kinepolis. Het bedrijf krijgt inzicht in de films die een klant komt bekijken en de producten die hij koopt in de shops. Met die betalingsdata kan Kinepolis zijn klanten persoonlijk benaderen."