Bij warenhuisketen Makro zijn besparingen op komst. Contracten van onbepaalde duur zijn niet bedreigd, maar tijdelijke contracten worden wel afgebouwd. Dat meldt de directie donderdag via een persbericht.

De directie kondigde donderdag de plannen aan tijdens een gezamenlijke vergadering van de ondernemingsraden van de zes vestigingen (Deurne, Eke, Machelen, Sint-Pieters-Leeuw, Alleur en Lodelinsart).

Het bedrijf maakt gewag van 'initiatieven om de structurele kosten aan te pakken die de economische ontwikkeling van Makro in de weg staan'. De directie wil naar eigen zeggen de vestigingen concurrentiëler maken, met 'maximaal behoud van de werkgelegenheid, meer bepaald van de medewerkers met een contract van onbepaalde duur'. 'Tijdelijke contracten integendeel zullen stap voor stap over 12 maanden afgebouwd worden', klinkt het.

De keten kampt al langer met problemen in ons land. In juli was er bijvoorbeeld nog een staking in Machelen in een reactie op banenverlies. Een maand eerder was er een staking in Lodelinsart, onder meer tegen de werkdruk. En in 2016 was er nog een herstructurering bij de keten. In 2018 voerde de keten een commerciële vernieuwing door om meer klanten aan te trekken.

Het bedrijf spreekt daarbij nu van 'commerciële successen' en een hogere omzet, maar Makro is 'nog altijd verlieslatend omdat hoge structurele kosten winstgevendheid in de weg staan'.

Directie en vakbonden willen voorlopig geen verdere details over de besparingsplannen geven.

