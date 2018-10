Besix herlanceert bod op Australische Watpac

Het bod, in cash, bedraagt zowat 0,92 Australische dollar per aandeel, of 123 miljoen Australische dollar (ongeveer 76,5 miljoen euro) in totaal. Een eerder overnamebod werd in juni nog weggestemd door de aandeelhouders van Watpac. Besix beklemtoont maandag dat zijn overnamebod 'unaniem gesteund wordt door de onafhankelijke bestuurders van Watpac'.

Watpac is beursgenoteerd en actief in de civiele- en mijnbouw in Australië. Het realiseerde vorig jaar een omzet van honderden miljoenen, maar draait al jaren verlies. Besix bezit een belang van ruim 28 procent in zijn Australische sectorgenoot en lanceerde eerder dit jaar al eens een overnamebod op de resterende aandelen. Dat bod -dat toen ook 92 dollarcent per aandeel bedroeg- werd in juni echter weggestemd door de aandeelhouders. Vooral enkele minderheidsaandeelhouders, zoals het investeringsfonds Adam Smith, zouden toen moeilijk hebben gedaan omdat ze de prijs te laag vonden.

De voorzitter van Watpac verdedigt nu het nieuwe bod. 'Wij zijn van mening dat dit een aantrekkelijk voorstel is voor de aandeelhouders van Watpac, omdat het een aanzienlijke premie (+40 procent) vertegenwoordigt op de koers van het aandeel van Watpac en de natuurlijke band tussen onze twee organisaties versterkt", klinkt het in een persbericht. 'Dit is een opwindende kans voor Watpac, waardoor we kunnen groeien, voortbouwend op de uitgebreide internationale bouwervaring en expertise van Besix. Deze transactie zal onze strategische richting versterken en ons positioneren voor succes op lange termijn.'

Ook de Belgen beklemtonen het voordeel van een nauwere samenwerking tussen beide groepen. 'Besix zal beter geplaatst zijn om Watpac een reeks voordelen te bieden, zoals toegang tot de engineeringvaardigheden, technische expertise en financiële en operationele middelen van ons wereldwijde platform', klinkt het. De merknaam en organisatie zouden behouden blijven, wordt verzekerd in de Australische pers. Het nieuwe bod wordt rechtstreeks aan de aandeelhouders voorgelegd.