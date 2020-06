Besix France, de Franse tak van het Belgische bouwbedrijf, gaat meebouwen aan het station Saint-Denis Pleyel (onderdeel van de Grand Paris Express), ten noorden van Parijs. Ook Stromae en zijn broer Luc Junior Tam dragen hun steentje bij.

Het contract, ter waarde van meer dan 100 miljoen euro, omvat de bouwwerken voor het station met een totale oppervlakte van 34.000 vierkante meter, verdeeld over negen verdiepingen, waarvan vier ondergrondse.

De werken zullen 53 maanden duren en afgerond zijn voor de Olympische Spelen van 2024. Het station zal de belangrijkste Olympische locaties bedienen.

Saint-Denis Pleyel werd ontworpen door de architect Kengo Kuma. Het wordt een van de grootste stations van de Grand Paris Express en zal 250.000 reizigers per dag ontvangen.

In het kader van het 'Tandems'-programma van de Société du Grand Paris werden de artiesten Stromae en Luc Junior Tam, zijn broer, bovendien aangewezen om samen te werken met de architect en bij te dragen 'tot de esthetische, gevoelige en poëtische dimensie van het station'.

Naast de bouw van het station zelf, omvat het project vier afzonderlijke ondergrondse werken op 800 meter van elkaar, drie systemen voor de veiligheid van de passagiers, de ventilatie en de rookafzuiging van de tunnels (Ouvrage Cachin, Ouvrage des Etoiles en Ouvrage des Acrobates), en een systeem voor het keren van de treinen

