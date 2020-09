De steile opkomst van het farmabedrijf Hyloris van Stijn Van Rompay is zijn Waalse sectorgenoot BePharBel Manufacturing niet ontgaan. "We zien heel wat gelijkenissen. Samenwerken? Waarom niet?" zegt Vincent Stéphenne. De BePharBel-topman is de oudste zoon van het Waalse farma-icoon Jean Stéphenne, voorzitter en medeoprichter van het bedrijf.

Vincent Stéphenne zwoer nooit met zijn vader samen te werken. Die eed kwam er na een opendeurdag aan de universiteit van Gembloux, waar hij voor bio-ingenieur wou studeren. Toen hij zijn familienaam gaf, werd hij overdonderd door vragen over zijn vader Jean Stéphenne, aan de andere kant van de taalgrens zowat een levende legende van het bedrijfsleven. Vincent wou niets te maken hebben met die heisa, en koos voor de studie burgerlijk ingenieur materiaalkunde. Hij startte zijn carrière bij Total Petrochemicals. Vijf jaar later stapte hij over naar het farmabedrijf Baxter in Nijvel.

Je wordt ouder en je denken evolueert", blikt de 45-jarige CEO terug. "Ik ben de enige van zijn kinderen die gezworen heeft nooit met hem samen te werken, en ik ben de enige die het doet. Dat gaat ook goed. We moeten niet veel met elkaar praten om elkaar te begrijpen", zegt Stéphenne. "Hij geeft weleens raad, maar heeft gelukkig heel wat andere dingen omhanden", klinkt het. Zo heeft Jean Stéphenne de handen meer dan vol met het voorzitterschap van het Duitse biotechbedrijf CureVac, een van de hoofdrolspelers in de race om een vaccin tegen covid-19 te ontwikkelen. Vincent Stéphenne valt voor raad eerder terug op andere aandeelhouders en leden van de raad van bestuur, zoals Bernard Jolly (ook voorzitter van de vastgoedontwikkelaar Compagnie Het Zoute) en Yves Noël. "Hun adressenboekjes zijn indrukwekkend waardoor we soms projecten kunnen versnellen", aldus Stéphenne. Bestuurders als Jolly en Noël maken deel uit van een netwerk van gereputeerde en ervaren investeerders die in Wallonië met de steun van regionale investeringsfondsen als Sambrinvest industriële projecten uit de grond willen stampen en verankeren, legt Stéphenne uit. "Een farmaproject is in onze contreien zeer zinvol. De aanwezigheid van grote structuren als GSK, UCB en Janssen plus de expertise van universitaire labo's hebben een vruchtbare voedingsbodem gecreëerd." Na de overname van Propharex, waardoor BePharBel ook zijn vestiging in Courcelles nabij Charleroi verwierf, volgde in 2014 de overname van Erfa Pharm. Dat bedrijf produceerde een rist medicijnen, zoals de oogzalf Aureomycin en andere apotheekproducten. Erfa had zijn fabriek echter in hartje Brussel, met alle bijbehorende transportproblemen. Stéphenne opteerde ervoor de activiteiten te verkassen naar Courcelles. "Een intense oefening", klinkt het. Sinds eind 2018 is die integratie rond, al heeft ze sterk gewogen op de resultaten. BePharBel noteerde in 2017, 2018 en 2019 telkens een verlies van ongeveer 2 miljoen euro. "Operationeel zijn we al jaren rendabel, maar dat was niet het geval voor de bedrijven die we hadden gekocht", stelt Stéphenne. Bovendien werd ruim 20 miljoen euro geïnvesteerd in de fabriek in Courcelles, en werd onlangs een aanpalend gebouw verworven. Producten die te weinig opleverden, werden afgevoerd. Zo kreeg BePharBel via de overname van Propharex het anti-malariaproduct Trimalarex in handen. De productie ervan werd snel na de overname stopgezet. Vandaag produceert BePharBel zo'n veertig farmaproducten en verdeelt het er tien. Maar het bedrijf is hoofdzakelijk actief als CDMO ( contract development and manufacturing organization), een leverancier van diensten voor de ontwikkeling van geneesmiddelen aan andere bedrijven. Al heeft het in tegenstelling tot veel sectorgenoten wel een eigen productiefaciliteit. De CDMO-activiteiten, goed voor 55 procent van de omzet (in 2019 12 miljoen euro), zijn ook de motor achter de groei van het bedrijf. Die leverde BePharBel in 2019 een bekroning tot Henegouwse Trends Gazelle op. BePharBel, met bijna 80 werknemers, is ook almaar meer actief in de herformulering van oudere geneesmiddelen. Het heeft onder meer een octrooi om pillen om te vormen tot siroop, waarbij de medische eigenschappen behouden blijven. "Vooral voor bejaarden levert dat veel voordelen", merkt Stéphenne op. "Het zoeken naar de optimale toedieningsvorm voor medicijnen is wat ook Stijn Van Rompay doet met zijn bedrijf Hyloris. We zien heel wat gelijkenissen, hebben dezelfde visie en benadering. Je start van een bekende molecule en gebruikt technologie om een vorm te ontwikkelen die beter past bij de huidige tijden. We hebben overigens al indirect contact gehad. Samenwerken? Waarom niet?" Volgens Stéphenne bestaat het gevaar niet dat BePharBel in andere handen zou vallen. "De aandeelhouders willen er echt een project van maken dat op lange termijn leefbaar is. Ze zijn dit niet gestart om het over enkele jaren te verkopen, maar willen het verankeren", zegt de vader van drie dochters. Vanuit Courcelles wil Stéphenne BePharBel uitbouwen tot een Europese CDMO. De klanten, onder wie een aantal farmamultinationals, zitten voornamelijk in Europa, maar ook in Canada. Een strategisch vijfjarenplan staat op punt, maar blijft geheim. "De tussenkomst in het kapitaal door de aandeelhouders staat daarin duidelijk aangegeven", wil hij enkel kwijt. Kapitaal ophalen via een beursgang, zoals Hyloris succesvol deed eerder deze zomer, is nu niet aan de orde. "Maar zeg nooit nooit", aldus Stéphenne, die zijn vrije tijd verdeelt tussen zijn gezin, zijn tuin en de raketsport padel.