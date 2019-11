Blauwe Cluster, Colruyt, Engie en John Cockerill zijn klaar voor een ecologische transitie.

De klimaatverandering stond centraal op het vijfde Credendo Trade Forum, dat plaatsvond op 13 november. Niet alleen tijdens de uiteenzetting van Bertrand Piccard (Solar Impulse Foundation), maar ook in de discussies over de overheidsschuld of de risicoanalyse door de Belgische kredietverzekeraar. En er was een zeker optimisme voelbaar. Het credo van Bertrand Piccard is bekend: de technische oplossingen bestaan, ze zijn rendabel, maar de politieke wil om ze toe te passen ontbreekt nog altijd.

