Belgische vastgoedgroep bouwt distributiecentrum van 35.000 vierkante meter in Nederland

De Belgische vastgoedgroep Montea bouwt in Nederland een complex van 35.000 vierkante meter. Het is een uitbreiding van de huidige site van het Nederlands-Duitse DocMorris, "een van de grootste online apotheken van Europa", die tot een schaalvergroting moet leiden, stelt de groep in een persbericht.