Wie zit aan het einde van zijn fysieke krachten? Wie dreigt een blessure op te lopen? Van het antwoord op zulke vragen hangt in de topsport miljoenen euro's af. De Belgische techondernemer Raf Keustermans heeft daar met zijn Britse start-up een oplossing voor gevonden, die zowat alle clubs in de Premier League gebruiken.

Data worden almaar belangrijker in de sport. Zo dwong Kevin De Bruyne zijn loon van 470.000 euro per week bij Manchester City af door met data te bewijzen hoe beslissend hij is voor de resultaten van de club. Sportlight.ai, de Britse start-up van Raf Keustermans, een naar Londen uitgeweken Belg, zet data in voor de fysieke begeleiding van atleten. Negentien van de twintig clubs in de Premier League, de hoogste Engelse voetbalcompetitie, gebruiken de op lidarsensoren gebaseerde technologie van Sportlight. Lidar werkt met lasers die hun omgeving tot op de centimeter nauwkeurig in kaart kunnen brengen. Lidarsensoren, die een andere toepassing vinden in zelfrijdende wagens, kunnen de bewegingen van atleten heel gedetailleerd capteren. Sportlight koppelt die data aan software met artificiële intelligentie om er patronen in te ontdekken. Een voor het blote oog onzichtbare verandering tijdens een reeks sprints kan er bijvoorbeeld op wijzen dat een atleet een blessure dreigt op te lopen. "In de topsport gebeurt bewegingstracking nu vooral met camera's en gps-sensoren", zegt Keustermans. "Maar de nauwkeurigheid daarvan laat te wensen over. Gps meet niet tot op de centimeter en het signaal kan wegvallen. Ook camera's zijn niet heel precies en ze zijn moeilijk af te stellen. Met lidar kun je wel heel gedetailleerd meten. Voordien kon je enkel in een labo zien of een atleet een hamstringblessure aan het oplopen was. Met onze technologie kun je dat detecteren tijdens een wedstrijd of tijdens een training, en meteen ingrijpen." Sportlight is een spin-off van een Britse onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf met een specialisatie in defensie. "De onderneming had een systeem met lidarsensoren ontwikkeld om de omgeving rond legerbasissen te monitoren in conflictgebieden zoals Irak", zegt Keustermans. "De Britse overheid, de grootste financier, wilde dat het onderzoek een economische return zou krijgen en stimuleerde om een civiele toepassing te zoeken. Begin 2017 werd beslist daar een apart bedrijf voor op te richten. In die periode was ik met hen in contact gekomen en ben ik in die spin-off gestapt als aandeelhouder en CEO. Ondertussen hebben we 7 miljoen pond opgehaald. Onze laatste kapitaalronde dateert van mei en was de grootste: 4 miljoen pond. Het geld komt vooral van mensen met een waardevol adresboekje in de internationale topsport. Zo zijn de voormalige CFO van Manchester City en een eigenaar van een basketbalclub in de NBA (de Amerikaanse basketbalcompetitie, nvdr) ingestapt." "Ondertussen gebruiken zowat alle Premier League-clubs onze oplossing", vertelt Keustermans. "We zijn ook bezig met een proefproject in de NBA. Voetbal of basketbal zijn ideale sporten voor die technologie, omdat ze sporten in een afgebakende en vrij kleine ruimte worden gespeeld. Voor een formule 1-circuit is het systeem voorlopig te duur en te moeilijk. In het voetbal of het basketbal zijn de budgetten bovendien groot genoeg. Op dit moment ligt onze technologie voor de hand als de atleten bijzonder waardevol zijn. Van hun fitheid kunnen miljoenen afhangen. We gaan ook blijven werken op blessurepreventie. Zaken zoals crowdmonitoring doen we niet. De toepassing van ons product beperkt zich op dit moment tot een niche, maar wel een met veel potentieel."