In de eerste jaarhelft hebben Belgische niet-beursgenoteerde tech- en biotechbedrijven 491 miljoen euro opgehaald. Dat is een record, zo schrijven De Tijd en L'Echo woensdag.

Enkele grote deals vallen op: zo haalde het Gentse softwarebedrijf dinsdag 61 miljoen euro op. De voorlopige koploper dit jaar is evenwel het Brusselse Collibra, dat 87 miljoen euro ophaalde bij een investeringsfonds.

Belgische bedrijven halen steeds grotere bedragen op. 'Er is veel kapitaal beschikbaar. Dat zoekt actief naar investeringsopportuniteiten', zegt David Dessers, managing partner van het advocatenkantoor Cresco, dat gespecialiseerd is in de financiering van start-ups. 'Naarmate het Belgische ecosysteem groeit en bekend raakt, groeien ook de kapitaalrondes.' In heel Europa groeien financieringsrondes.