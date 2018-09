Belgische leasingsector stevent af op recordjaar

De fine fleur van de Belgische leasingsector verzamelde donderdagavond in het Audi Contact Center aan de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Patrick Danau, de directeur van Audi Brussels, presenteerde er de gloednieuwe Audi e-tron, die sinds begin deze maand in Vorst wordt geproduceerd. De wereldpremière van de elektrische SUV vond amper een week geleden plaats in San Francisco. Renta-voorzitter Miel Horsten kwam met recordcijfers naar Kortenberg.

635.000 bedrijfswagens

Om het gewicht van de leasingsector goed te kunnen inschatten, starten we de cijferdans met de globale cijfers van het Belgische wagenpark. In België zijn ongeveer 5,75 miljoen personenwagens geregistreerd. Bijna 80 procent daarvan, of 4,5 miljoen wagens, staat op naam van particuliere eigenaars. Zo'n 1,2 miljoen wagens zijn geregistreerd door bedrijven. Bij 635.000 daarvan gaat het om bedrijfswagens die ook privé gebruikt mogen worden. De leasing- en huurwagens zijn goed voor ongeveer 400.000 voertuigen.

Volgens de cijfers van Renta stevent de leasingsector dit jaar af op een recordjaar. De leasingbedrijven verwachten in 2018 zo'n 139.000 nieuwe voertuigen te bestellen, een stijging met 4 procent in vergelijking met 2017. De jongste jaren steeg het aantal bestellingen van nieuwe wagens door leasebedrijven van 98.667 in 2014 naar 139.000 dit jaar, een groei van bijna 41 procent.

Daarmee groeit de leasevloot van 296.000 wagens in 2014 tot 370.000 dit jaar. Tellen we er de 38.000 lichte commerciële voertuigen bij, dan komt de vloot van de leasingbedrijven in 2018 voor het eerst boven 400.000 voertuigen uit.

Minder diesel

Het aandeel van de benzinewagens bij de nieuw-ingeschreven lease- en huurwagens is de jongste drie jaar bijna verdubbeld. "We evolueren van een aandeel van 17 procent in 2016 over 22 procent in 2017 naar 32 procent dit jaar", zegt Miel Horsten, de voorzitter van Renta. Voor de Belgische markt halen de benzinemodellen dit jaar een marktaandeel van 58 procent.

In de leasingmarkt zien we bij de diesels een daling van het marktaandeel van 80 procent in 2016 naar 64 procent in 2018. Voor de hele Belgische markt zijn de dieselaandrijvingen weggezakt naar een aandeel van 36 procent. De hybride aandrijvingen klimmen naar een aandeel van 3,2 procent, terwijl de volledig elektrische voertuigen amper een half procent vertegenwoordigen.

Horsten benadrukt dat de leasingsector de minst vervuilende wagens op de weg zet. "De gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuwe leasing- en huurwagens was vorig jaar 109 gram per kilometer. De particuliere vloot zit aan 119 gram."