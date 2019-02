Belgische kerncentrales drukken winst Engie

Het langdurig stilliggen van de zeven Belgische kernreactoren woog vorig jaar op de resultaten van moederhuis Engie. De centrales waren amper 52 procent van de tijd beschikbaar. Bovendien kregen ze voor de geproduceerde stroom ook 2 euro per megawatt minder. Dat deed de winst (ebitda) in de Benelux-tak omslaan van 600 miljoen in 2017 naar een verlies van 200 miljoen vorig jaar.