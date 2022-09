De Belgische gasvoorraad zit weer op 90 procent van de totale capaciteit. Dat blijkt uit cijfers van het platform Aggregated Gas Storage Inventory, dat de gasvoorraden in de Europese Unie in de gaten houdt.

Die Belgische reserves in Loenhout kenden de voorbije weken een daling, wegens onderhoud aan de lng-terminal in Zeebrugge. Maar nu zit de voorraad weer aan 90 procent. Dat is het wettelijk vereiste peil dat op 1 november moet worden behaald. Ons land zit dus voor op schema.

Dat de gasvoorraad versneld gevuld kan raken is een gevolg van een wetswijziging - getrokken door energieminister Tinne Van der Straeten - dit voorjaar om de bevoorrading deze winter te verzekeren, klinkt het op het kabinet van de minister.

Al bij al zijn de Belgische gasvoorraden beperkt. Ze dekken maar 4 procent van ons jaarverbruik. Daar tegenover staat dat ons land veel meer kan invoeren dan we verbruiken, onder meer dankzij de aanvoer van gas uit Noorwegen en van vloeibaar gemaakt aardgas naar Zeebrugge

Die Belgische reserves in Loenhout kenden de voorbije weken een daling, wegens onderhoud aan de lng-terminal in Zeebrugge. Maar nu zit de voorraad weer aan 90 procent. Dat is het wettelijk vereiste peil dat op 1 november moet worden behaald. Ons land zit dus voor op schema. Dat de gasvoorraad versneld gevuld kan raken is een gevolg van een wetswijziging - getrokken door energieminister Tinne Van der Straeten - dit voorjaar om de bevoorrading deze winter te verzekeren, klinkt het op het kabinet van de minister. Al bij al zijn de Belgische gasvoorraden beperkt. Ze dekken maar 4 procent van ons jaarverbruik. Daar tegenover staat dat ons land veel meer kan invoeren dan we verbruiken, onder meer dankzij de aanvoer van gas uit Noorwegen en van vloeibaar gemaakt aardgas naar Zeebrugge