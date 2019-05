Met CO2TransPorts lanceren Rotterdam, Antwerpen en North Sea Port (Gent-Terneuzen-Vlissingen) een gezamenlijk project om grootschalig CO2 op te vangen, te vervoeren en te stockeren.

Dat bericht De Standaard maandag. De drie havens vragen Europa het te erkennen als Project of Common Interest (PCI), wat de deur zou openen voor aanzienlijke subsidies.

In hun erkenningsaanvraag is sprake van de opslag van 10 miljoen ton CO2. Ter vergelijking: de totale CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten in de havens van Antwerpen, Rotterdam en North Sea Port loopt op tot meer dan 60 miljoen ton CO2, of een derde van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Benelux.

In havenkringen luidt het dat de bereidheid om de CO2-uitstoot gezamenlijk aan te pakken, groot is. 'Op dat vlak zijn we geen concurrenten', zegt een van de havenbestuurders. 'We staan alle drie voor dezelfde uitdaging. In plaats van elk afzonderlijk aan de uitstoot te werken, is het beter de krachten te bundelen.'

Het is afwachten of het gezamenlijke CO2-project van Europa een PCI-statuut krijgt. De beslissing daarover wordt in juni of september verwacht.