De Belgische economie is in de laatste drie maanden van vorig jaar dan toch niet gegroeid zoals gedacht, maar wel gekrompen. Dat blijkt maandag uit een nieuwe raming van de Nationale Bank. Over het volledige jaar daalde het Belgische bbp met 6,3 procent.

In een flashraming eind januari had de Nationale Bank nog gesproken van 0,2 procent groei in het vierde kwartaal ten opzichte van het kwartaal ervoor, maar dat werd nu aangepast naar een krimp: -0,1 procent.

Dat betekent dat het bruto binnenlands product vorig jaar in drie van de vier kwartalen negatief was. Alleen in het derde kwartaal was er groei.

Over het volledige jaar kromp de Belgische economie met 6,3 procent, 'de sterkste daling sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog', aldus de Nationale Bank. 'De daling van de activiteit is ook meer dan driemaal ingrijpender dan die tijdens de Grote Recessie van 2009 (-2,0 procent)', zo voegt de instelling toe. De krimp is voorts nog net iets groter dan eind januari gedacht, want toen was er sprake van -6,2 procent.

België deed het wel nog iets beter dan het gemiddelde van de eurozone, want dat kwam uit op -6,8 procent. In 2019 was de Belgischeeconomie met 1,7 procent gegroeid.

Nagenoeg alle parameters waren vorig jaar negatief. Dat gaat van de consumptie-uitgaven van de gezinnen (-8,7 procent) en hun investeringen (-8,1 procent) tot de investeringen van overheid (-4,6 procent) en ondernemingen (-8,2 procent).

De toegevoegde waarde daalde in alle sectoren: industrie (-4,2 procent), bouwnijverheid (-4,2 procent) en diensten (-6,4 procent). Niet verrassend was de grootste verliezer in de dienstensector de bedrijfstak "kunst, amusement en recreatie en overige diensten" met -19,8 procent, gevolgd door de tak "groot- en detailhandel, reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen, vervoer en opslag, en verschaffen van accommodatie en maaltijden". Daar daalde de toegevoegde waarde met 13,3 procent. Het zijn twee bedrijfstakken die zwaar getroffen zijn door de maatregelen om de coronacrisis in te dijken.

De werkgelegenheid hield wel stand. Over het hele jaar waren er gemiddeld 2.500 mensen minder aan het werk dan in 2019, een daling met 0,1 procent. Dat is het gevolg van overheidsmaatregelen om de tewerkstelling op peil te houden, zoals de uitgebreide tijdelijke werkloosheid en steunmaatregelen voor ondernemingen.

Het Planbureau voorspelde vorige week dat de werkgelegenheid vooral dit jaar zou dalen, met mogelijk 0,6 procent. In 2022 zou ze weer wat aantrekken. De economie zou volgens het Planbureau dit jaar met 4,1 procent groeien.

