De Belgische economie is vorig jaar volledig hersteld van de coronaklap in 2020. De economische groei bedroeg 6,1 procent, zo blijkt vrijdag uit een flashraming van de Nationale Bank.

In het coronajaar 2020 was het bruto binnenlands product nog met 5,7 procent gedaald, maar die klap werd vorig jaar ongedaan gemaakt. In het derde kwartaal stond de Belgische economie weer op het niveau van voor de crisis, zo was eerder al bekendgemaakt.

In het laatste kwartaal van vorig jaar groeide de economie volgens de flashraming met 0,5 procent. Dat was - onder invloed van de omikronvariant - de zwakste groei van het jaar.

🇧🇪 📈 De Belgische economie groeide in het vierde kwartaal van 2021 met 0,5 %. Daarmee zou de reële jaargroei voor 2021 met 6,1 % stijgen, na een daling met 5,7 % in 2020. 👉 Lees meer: https://t.co/FmSReCqcn0 pic.twitter.com/VaRtpLD8xw — Nationale Bank (@NBB_BNB_NL) January 28, 2022

In het coronajaar 2020 was het bruto binnenlands product nog met 5,7 procent gedaald, maar die klap werd vorig jaar ongedaan gemaakt. In het derde kwartaal stond de Belgische economie weer op het niveau van voor de crisis, zo was eerder al bekendgemaakt. In het laatste kwartaal van vorig jaar groeide de economie volgens de flashraming met 0,5 procent. Dat was - onder invloed van de omikronvariant - de zwakste groei van het jaar.