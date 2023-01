De CEO van Baloise, de Belg Gert De Winter, verlaat op 30 juni op eigen vraag het bedrijf. Dat heeft de Zwitserse verzekeringsgroep aangekondigd.

De Winter, sinds 2016 topman van Baloise, moest vorig jaar al tijdelijk een stap opzijzetten omdat hij kanker kreeg. Zijn taken werden toen overgenomen door de algemeen directeur voor Zwitserland, de Zwitser Michael Müller. Hij zal op 1 juli CEO van de groep worden.

"De beslissing om Baloise te verlaten, was niet gemakkelijk", zegt De Winter in een persbericht. "Maar in het licht van de gebeurtenissen in mijn privéleven de laatste twaalf maanden, ben ik overtuigd dat het moment nu gekomen is om de prioriteiten in mijn leven bij te stellen."

