Belgische CEO's pessimistischer door brexit en uitblijven van klimaatbeleid

Zo'n 45 procent vreest dat de economische groei dit jaar achteruit zal gaan en 76 procent zegt nog moeilijk geschikt personeel te vinden. Opvallend is wel dat de vrees voor artificiële intelligentie (AI) afneemt.

PwC ondervroeg voor de 22e editie van CEO Survey wereldwijd 1.378 bedrijfsleiders. In ons land ging het om 42 participanten, allemaal mannen. Bijna één op de twee Belgische CEO's (45 procent) gelooft dat de economische groei er wereldwijd op zal achteruitgaan dit jaar. 'Het ongeziene optimisme dat we bij onze CEO's zagen in ons onderzoek in 2018 zakt deze keer', zegt Axel Smits, CEO van PwC België.

Onder meer de brexit, het uitblijven van een duurzaam energie- en mobiliteitsbeleid en handelsconflicten tussen onder meer de VS en China baren hen zorgen. Onze CEO's zijn op dat vlak pessimistischer dan hun collega's in de buurlanden. Ze zijn het meest verontrust over overregulering (43 procent), gevolgd door protectionisme (31 procent) en de onzekerheid over het beleid (26 procent).

Als bedreiging voor de bedrijfsgroei wijst 48 procent op de beschikbaarheid van talent, 29 procent op cyberbedreigingen en 26 procent op de snelheid van technologische verandering. 'Hoewel de angst voor cyberaanvallen en technologische veranderingen nog in de top drie staat, is het opvallend dat de angst hiervoor tegenover 2018 met meer dan de helft is gedaald. Bedrijven omarmen de technologie meer en meer', verklaart Smits.

Dat is ook het geval bij AI. Een derde van de CEO's heeft die technologie al op kleine schaal geïntroduceerd en bijna de helft (48 procent) is er zeer van overtuigd dat AI een duidelijke impact zal hebben binnen de vijf jaar op de manier waarop ze ondernemen. Zes op de tien CEO's (60 procent) voorspellen dat AI de komende jaren zelfs een grotere impact zal hebben in de wereld dan het internet.

'Machine learning' en AI zijn ondersteunende technologieën, die men zeker niet als bedreigend moet zien, stelt PwC. 'Het zijn technologische toepassingen die bedrijven (zullen) toelaten om complexe taken sneller en makkelijker uit te voeren. Ze stellen ons in staat om dingen te doen waar we voordien enkel maar van konden dromen', aldus Smits. 'Het idee dat er hierdoor massaal banen verloren gaan, zien we als een te negatief toekomstbeeld. Maar bedrijven moeten natuurlijk wel tijdig hun werknemers op de toekomst voorbereiden.'

Ook de 'war on talent' woedt nog steeds. Zo'n 76 procent van de Belgische CEO's vindt het moeilijk om het juiste talent aan te werven binnen hun sector, voornamelijk door een gebrek aan mensen met de nodige vaardigheden op de arbeidsmarkt. 'Het is belangrijker dan ooit dat bedrijven investeren in levenslang leren. 31 procent van de CEO's geeft aan dat ze de juiste werknemers kunnen vinden door hun eigen personeel opnieuw op te leiden. Of om nog meer te investeren in intensere samenwerkingen met andere bedrijven en het onderwijs, zoals het duaal leren', besluit Smits.