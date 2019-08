Het Belgische ondernemersvertrouwen is in augustus voor de vijfde maand op rij afgenomen, blijkt uit de conjunctuurenquête.

Het vertrouwen van de ondernemers in België daalde in augustus in alle bedrijfstakken: verwerkende nijverheid, handel, bouw en dienstverlening aan bedrijven, blijkt vrijdag uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank. De indicator van het vertrouwen staat nu op -5,8, tegenover -5,0 een maand eerder. Dat is, net als de voorbije maanden, het laagste peil sinds februari 2016.

De ondernemers uit de verwerkende nijverheid uiten zich al enkele maanden pessimistischer (van -9,1 tot -9,6) . Dat komt omdat ze minder vraag verwachten, en omdat ze het voorraadpeil negatiever beoordelen. In de handel (van -4,4 tot -7,8) merken de ondernemers een forse verslechtering van de verwachte vraag en van de verwachte bestellingen bij leveranciers, terwijl in de bouwsector (van 2,6 tot 2,2) de orderboekjes vermoedelijk zullen krimpen en het materieel minder benut zal worden.

Bij de dienstverlening aan bedrijven (van 4,5 tot 3,0) ten slotte zijn de bedrijfsleiders minder gunstig gestemd over hun eigen toekomstige activiteit en over de algemene marktvraag.

Ook de afgevlakte synthetische curve, die de onderliggende tendens weergeeft, blijft neerwaarts gericht.

algemene synthetische curve © NBB

Eerder deze week werd ook een daling van het consumentenvertrouwen gemeld, tot het laagste peil sinds november 2016.