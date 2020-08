Baggeraar DEME heeft het contract in de wacht gesleept voor het leggen van de onderzeese kabels voor het Dogger Bank offshore windmolenpark, het grootste windmolenpark ter wereld voor de kust van Groot-Brittannië.

Het contract werd binnengehaald door dochter DEME Offshore. Die zal 650 kilometer aan kabel en alle toebehoren leveren, installeren en beschermen. Het gaat om de zogenaamde 'interarray-kabels': dat zijn de kabels die tussen de windturbines onderling worden aangelegd. De aanleg voor de kabel naar het vasteland zit niet in het order.

DEME zet voor de werken een speciaal kabelinstallatieschip in, de 'Living Stone'. De productie van de kabel begint in 2021.

Het Dogger Bank-windmolenpark ligt meer dan 130 km voor de noordoostelijke kust van Engeland en wordt momenteel in drie fasen van 1,2 GW ontwikkeld door joint venture-partners SSE Renewables en Equinor. Dogger Bank zal het grootste offshore windmolenpark ter wereld zijn wanneer het voltooid is en zal genoeg energie opwekken om elk jaar meer dan 4,5 miljoen huizen van stroom te voorzien: ongeveer 5 procent van de elektriciteitsbehoeften van het Verenigd Koninkrijk.

DEME spreekt over een 'substantieel' contract. Daar wordt een contract mee bedoeld ter waarde van 150 à 300 miljoen euro.

