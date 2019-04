Belgische arbeidsproductiviteit daalt voor het eerst in zes jaar

De arbeidsproductiviteit in België, het bruto binnenlands product (bbp) per gewerkt uur, is in 2018 voor het eerst in zes jaar gedaald, leert een rapport van de Amerikaanse denktank The Conference Board, waarover De Tijd dinsdag bericht. In de eurozone bleef de productiviteit stijgen.