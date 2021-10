Het Belgische softwarebedrijf Sigma Conso wordt overgenomen door zijn Canadese sectorgenoot Prophix. Het overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt. Sigma Conso is een specialist in software voor de financiële afdeling van bedrijven, vooral voor rapportering en consolidatie, het samenvoegen van boekhoudingen. Prophix focust op het opmaken van budgetten en voorspellingen.

De overname van Sigma Conso is de zoveelste mijlpaal in nog geen anderhalf jaar. Nog maar een jaar geleden trok het als nieuwe hoofdaandeelhouder de durfkapitaalspeler Fortino aan, die is opgericht door de ex-Telenet toplui Duco Sickinghe en Renaat Berckmoes. Fortino loste de oorspronkelijke aandeelhouders af met het oog op een verdere expansie.

Sigma Conso opende sindsdien een kantoor in Duitsland en nam zijn Singaporese distributiepartner voor de Zuidoost-Aziatische markt over. "Onze strategie was te groeien en overnames te doen", zegt Dominique Galloy, de CEO van Sigma Conso. Hij blijft aan boord en treedt ook toe tot het directiecomité van Prophix. "Gesprekken met Prophix over de verdeling van elkaars producten mondden uit in een overnamebod. Prophix is een stukje groter dan wij. Het heeft 1700 klanten, wij 600. Zij draaien 80 miljoen euro omzet, en wij 12 miljoen euro. Onze software en geografische markten zijn zeer complementair. De 70 medewerkers van Sigma Conso stappen integraal over, en we zullen onze Europese afdeling voort versterken. Op de korte termijn komen er zeker nog een tiental medewerkers bij. Dat is een conservatieve inschatting, want we breiden voort uit. Dat wij Prophix zouden overnemen, was geen optie. Daarvoor is het te groot. Maar er was meteen een goede verstandhouding, en gecombineerd met de overduidelijke complementariteit van onze software en onze commerciële markten, is het gewoon een zeer logische keuze om voor de overname te kiezen. We kunnen onze strategie gevoelig versnellen."

"De coronacrisis heeft bedrijven doen beseffen dat ze hun financiële rapportering zo veel mogelijk moeten digitaliseren en automatiseren. Het leven zal nog een tijdje zeer onvoorspelbaar blijven", zegt Galloy. "De behoefte om zo snel mogelijk de meest uiteenlopende scenario's en hun impact op de financiële toestand van een bedrijf te simuleren, zal blijven bestaan. Veel financiële software is verouderd. Sigma Conso en Prophix hadden al de omslag gemaakt naar online software in de cloud, wat die automatisering gemakkelijker maakt. Ook op dat gebied zijn we complementair, en die focus op online software is ook wat ons onderscheidt in onze niche."

Fortino stapt volledig uit het kapitaal, maar steunt de overname. Prophix heeft met Hg Capital ook een private-equityspeler als hoofdaandeelhouder. Hg Capital is geen onbekende naam in de Belgische techwereld. Het fonds is ook aandeelhouder bij Silverfin en Team.blue, twee Gentse groeibedrijven.

Voor Fortino is het wel een tweede opvallend snelle exit. Eerder verkocht het Oqton, software voor slimme fabrieken, al aan een Amerikaanse sectorgenoot. "Zowel bij Oqton als bij Sigma Conso is die stap wel ingegeven uit strategische overwegingen die de bedrijven op de lange termijn versterken", zegt Filip Van Innis van Fortino. "Bij Sigma Conso hebben we sinds de instap geholpen om het managementteam te versterken en de expansie te ondersteunen. We wisten dat de markt zou consolideren. Daarom keek het bedrijf zelf uit naar overnames. De exit komt inderdaad wat sneller dan verwacht, maar komt er dus vooral uit strategische overwegingen. Er is natuurlijk een correcte prijs betaald en het zijn zeker ook gouden tijden voor zakelijkesoftwarebedrijven. Ze kunnen snel groeien. Sigma Conso is bijvoorbeeld goed op weg om zijn omzet in een jaar te verdubbelen. De waardering zijn hoog in de sector, maar die worden vooral gedreven door hoge groeiratio's. Bovendien zijn spelers als Sigma Conso ook attractief omdat ze hoge winstmarges en recurrente inkomsten hebben, met dank aan hun model om software als een abonnement te verkopen."

