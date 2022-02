De Belgische proptechinvesteerder Amavi stapt mee in een financieringsronde van het koolstofnegatieve bouwbedrijf LEKO.

Met een nieuwe financieringsronde van 21 miljoen dollar wil het Luxemburgse bouwbedrijf LEKO de uitrol van zijn met robotica gestuurde bouwoplossing versnellen. LEKO ontwikkelde een nieuw bouwmateriaal voor wanden en vloeren, dat volledig is gebaseerd op hout en houtvezels. Het vervangt tot 75 procent van het beton en staal in de constructie van een gebouw. Door bewerkt hout te gebruiken in een circulair productieproces combineert het systeem een duurzame manier van bouwen met sterke isolatie-eigenschappen. En dankzij de dunnere wanden komt 10 procent meer vloeroppervlakte vrij in het gebouw.

Het Belgische Amavi Proptech Fund is een van de investeerders die de groeiplannen van LEKO ondersteunen. LEKO Labs is de zevende investering van het Amavi Proptech Fund, dat focust op scale-ups in het Europese proptechlandschap. Amavi bevindt zich met deze investeringen in het gezelschap van enkele grote namen. Investeringsfonds 2150, gericht op stedelijke verduurzaming, neemt het voortouw in de investeringsronde. Maar ook Microsoft, via zijn Climate Innovation Fund, en het Chinese technologiebedrijf Tencent stappen in het kapitaal van het Luxemburgse bouwbedrijf. De totale oppervlakte die wordt ontwikkeld, gebouwd of beheerd door LEKO's nieuwe investeerdersbasis, bedraagt ongeveer 46 miljoen vierkante meter.

Amavi werd in 2020 opgericht door Frederic Van den Weghe (ex-Waterland en ex- Gilde Equity Management), Arne Allewaert (ex-ION), Kristof Vanfleteren (co-CEO van ION), Davy Demuynck (co-CEO van ION), Jonas Dhaenens (oprichter en CEO van het technologiebedrijf Team.blue, het vroegere Combell), en ondernemer/investeerder Paul Thiers, (ex-CEO van de Unilin Group).

