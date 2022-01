Het ondernemersvertrouwen is in januari opnieuw licht gedaald. Dat blijkt dinsdag uit de maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank bij de bedrijven.

De indicator die het vertrouwen meet, kende in december al een kleine terugval tot 3,6. In januari nam de indicator verder af met 0,9 tot 2,7. In juli stond het ondernemersvertrouwen nog historisch hoog (10,1).

De daling van het vertrouwen doet zich voor in alle sectoren, behalve die van diensten aan bedrijven, waar de indicator een grote toename kent (van 10,2 tot 16,1). Ondernemers in die bedrijfstak waren deze maand vooral optimistisch over de vooruitzichten van hun activiteit, maar ook over die van de marktvraag.

In de verwerkende nijverheid woog de beoordeling van de orderboekjes en de voorraden op het sentiment (van 3,1 tot 0,8). In de handel drukten de vraagvooruitzichten en de verwachte bestellingen bij de leveranciers het vertrouwen (van -3,5 tot -4,8). Ook de bouwsector is pessimistischer over de orderpositie en de vraagvooruitzichten (van 1,2 tot 0,2).

