Het ondernemersvertrouwen is nagenoeg stabiel gebleven in november. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven door de Nationale Bank. Wel zeggen de bedrijven dat de banken strenger zijn geworden om kredieten te verschaffen.

De indicator die het vertrouwen van de ondernemers meet, bleef zo goed als stabiel. De NBB-barometer klokte in november af op 4,2 tegenover 4,0 in oktober.

Bij de bouwondernemingen is er wel meer vertrouwen (van 1,1 tot 2,3), terwijl het vertrouwen afnam in de sectoren die actief zijn in de dienstverlening aan bedrijven (van 16,4 tot 15,3). In de verwerkende nijverheid (van 2,3 tot 2,5) en de handel (van -2,0 tot -2,4) bleef het vertrouwen nagenoeg stabiel.

De Nationale Bank peilt ook elk kwartaal bij de bedrijven ook naar de kredietvoorwaarden die ze ervaren. Volgens de ondernemers zijn de kredietvoorwaarden in oktober aangescherpt. Het gaat om een eerste verstrenging sinds april 2020.

