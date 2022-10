Het Belgisch handelstekort loopt verder op, en bedraagt voor de eerste acht maanden van het jaar 6,5 miljard euro. Dat is mee een gevolg van invoer van gas uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat de uitvoer in augustus met 36,5 procent groeide in vergelijking met een jaar eerder. De invoer nam nog sterker toe, met 56,4 procent. De invoer groeit al maanden sterker dan de uitvoer. Er is de sterke toename van gas uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De laatste maanden is het verschil vooral te wijten aan de handel in chemische en farmaceutische producten. Terwijl de invoer van die producten sterk bleef stijgen - met dank aan de invoer en opslag van een nieuw covid-medicijn - bleef de uitvoer achterwege. In tegenstelling tot vorig jaar was er minder uitvoer van covid-vaccins. Gevolg van de ongelijke groei van in- en uitvoer: een tekort op de handelsbalans de eerste maanden van 6,5 miljard euro. Een jaar eerder was er nog een overschot van 16,5 miljard euro. Een historisch laag saldo, klinkt het bij de Nationale Bank.